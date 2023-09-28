7 Şurada Paylaş!









Özellikle Waldum, genel bilgi soruları görevi yaparken bazı kişilerin arka planda çalan şarkıların sayısına göre görevin uzunluğunu yanlış tahmin ettiğini gösterdi. Genç yetişkinler, iki uzun şarkıya kıyasla dört kısa şarkı duyduklarında zaman tahminlerini şişirme eğilimindeydi; bu, yaşlı yetişkinlerin zaman algısını etkilemiyor gibi görünüyordu.

Geç kalmakla ünlü insanlar sıklıkla, önemli olduğunda zamanında gelebileceklerini söylerler ancak bu, arkadaşlarına ve sevdiklerine zarar verebilir.