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        Haberler Sağlık Uçtuğunuzda vücudunuza ne olur? Uçuş esnasında vücudunuzda oluşan bu değişikliklere dikkat!

        Uçtuğunuzda vücudunuza ne olur? Uçuş esnasında vücudunuzda oluşan bu değişikliklere dikkat!

        İster yurt dışına gidiyor olun ister sadece birkaç eyalet öteye gidiyor olun, uçakla uçmak kendinizi elinizden gelenin en iyisini yapmamış hissetmenize neden olabilir. Zaman dilimi değişiklikleri, hava kabini basıncı ve mikroplara maruz kalma arasında, duş almaya ve uzun bir uykuya hazır hissederek uçaktan inmek alışılmadık bir durum değildir. Artık bunun bilimsel bir nedeni olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 09:16 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:16
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        Dr. Matthew Goldman, Cleveland Kliniğine uçuş sırasında kabin içindeki ortamın dalgalandığını söyledi. Değişen hava basıncı, oksijen seviyeleri ve sıcaklık arasında vücut fonksiyonlarımız buna ayak uydurmaya çalışmak zorundadır.

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        Yüksek irtifalarda nem seviyesi de daha düşüktür ve tüm bunlar, yüzlerce kişinin bulunduğu bir uçakta sıkışıp kalmanın verdiği strese katkıda bulunabilir.

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        The Healthy'e göre bir uçak kabinindeki basınç, irtifa hastalığını önlemek için ayarlanmış olsa da, bu yine de 6.000-8.000 feet yükseklikte olmaya eşdeğerdir, bu da Mexico City'de olmak gibidir. Bu, oksijenin azaldığı anlamına gelir ve bu da baş ağrısına ve uyuşukluğa neden olabilir.

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        Kabine dışarıdan (kuru ve çok az nem içeren) hava pompalandığından, susuz kalma olasılığınız daha yüksektir. Düşük basınçla birleştiğinde bu durum kendinizi yorgun hissetmenize ve hatta burun kanamasına neden olabilir.

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        VÜCUDUNUZ NASIL ETKİLENİR VE NASIL SAĞLIKLI KALINIR?

        Cleveland Clinic'e göre bir uçağın içindeki düşük hava basıncı kulaklarınıza baskı uygulayarak dengesiz hissetmenize ve kulaklarınızın patlamasına neden olabilir. Bu aynı zamanda hareket hastalığına da katkıda bulunabilir. Basınçtaki değişiklikler karnınızdaki gazın genişlemesine bile neden olabilir, bu da kendinizi şişkin hissetmenize neden olabilir.

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        Uçakta uzun süre kaldığımızda vücudumuzun çok sayıda mikroba maruz kalması şaşırtıcı değil. Kabin havası çoğu bakteri ve virüsü ortadan kaldıracak şekilde filtrelenmiş olsa da, hâlâ birçok insanla yakın çevrede olduğumuz gerçeği var.

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        Hapşırmak, öksürmek ve hatta bir başkasının yakınında nefes almak bile tepsi masaları ve kol dayama yerleri gibi şeylerle temasın yanı sıra bizi birçok mikroplara maruz bırakır.

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        Uçarken kendinizi en iyi şekilde hissetmek için bol miktarda su içtiğinizden emin olun. Northwestern Medicine'e göre havada kaldığınız her saat için bir şişe su içmeniz önerilir. Dehidrasyonu önlemek için alkol ve kafeinden de kaçının.

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        Cildinizi nemli tutun ve gerekirse göz damlası kullanın. Kan akışını hızlandırmak için uçakta kısa bir yürüyüş yapabilir, hatta vücudunuzu biraz hareket ettirmek için koltuğunuzda bazı esneme hareketleri bile yapabilirsiniz.

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        Mümkünse dinlenmeye çalışın ve rahat kıyafetler giydiğinizden emin olun. Son olarak nefes almayı unutmayın.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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