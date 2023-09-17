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        Haberler Yaşam Astroloji Bu kişiler ser verip sır vermiyor! İşte sırrınızı saklayacak en güvenilir burçlar

        Bu kişiler ser verip sır vermiyor! İşte sırrınızı saklayacak en güvenilir burçlar

        İçinizden çıkarmanız gereken bir sırrınız var ama kime söyleyeceğinizi bilmiyor musunuz? Bazı burçlar özel bilgileri saklama konusunda diğerlerinden daha iyidir, diğerlerine ise en gizli bilgileriniz konusunda güvenmek istemeyebilirsiniz. Örneğin, büyüleyici İkizler burcu, kulağınızı kesecek en muhtemel burçlardan biridir, bu yüzden hiçbir şey düşünmeden kazara tüm sırları dökebilirler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 00:10 Güncelleme: 17.09.2023 - 00:10
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        Astrolog Brandyn Lee, Bustle'a şöyle konuştu: "İkizler konuşmaya o kadar kendilerini kaptırıyorlar ki bazen sırlar, daha bir şey söylediklerinin farkına bile varmadan doğal bir şekilde ortaya çıkıyor." Ancak her burç İkizler burcu kadar sırlar konusunda kaygısız değildir.

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        Öte yandan, bazı burçlar, bu özel bilgilerin sürpriz bir hamilelik, olası bir iş değişikliği, hatta tehlikeli bir durum veya suçla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir sırrı asla paylaşmaz. Bu burçlardan herhangi birine yakınsanız muhtemelen onlara her şeyi anlatabilir ve dudaklarını kapalı tutmalarını bekleyebilirsiniz. İşte ser verip sır vermeyen burçlar…

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        Olgun Oğlak

        22 Aralık ile 19 Ocak arasında doğan çoğu Oğlak burcu, bir sırrı açıklamak kadar çocukça bir şey yapmayı asla düşünmez. Herhangi birinin gizli bilgilerini açıklamak, tipik bir Oğlak burcunun sorumlu ve samimi doğasına aykırıdır, bu nedenle sırlarınız bir Oğlak burcunda her zaman güvende olmalıdır. Astrolog Brandyn Lee, Bustle'a şunları söyledi: "[Oğlaklar] bir sonraki kişiye işinizi anlatmak için koşmadan kulak vermeye isteklidirler... Taahhütleri ciddiye alırlar ve güvene ihanet etmenin sonuçlarını anlarlar."

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        Oğlak burcunun çoğu sırlarını paylaşmayı hayal bile edemez, bu yüzden onlara özel bilgilerinizi söylemenizi derin bir bağlılık olarak görürler ve bir Oğlak asla böyle bir bağlılığın kefaletini ödemez. Üstelik Oğlak burcu her zaman sorumlu olacağına güvenebileceğiniz burçlardan biridir. Gerçek yaşları ne olursa olsun, çoğu Oğlak burcu zihinsel olarak olgun yetişkinlerdir. Bu nedenle Oğlak burcu, birinin sırrını söylemek gibi çocukça davranışlara muhtemelen kaşlarını çatacaktır. Dikkat çekmek veya popülerlik kazanmak umuduyla çayı izinsiz dökmek, Oğlak burcunun nefret edeceği ergenlik benzeri bir davranıştır. Yani Oğlak burcunun güveninize saygı duymasını ve ona söylediğiniz sırları koruyarak bu güveni sürdürmesini bekleyebilirsiniz.

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        Düşünceli Yengeç

        İyi kalpli bir Yengeç, birinin sırlarını paylaşmak kadar kalpsiz bir şey yapmayı hayal etmez. Evet, bir Yengeç muhtemelen birinin sırrını rızası olmadan paylaşmayı kalpsiz bir davranış olarak görür. Ünlü bir medyum ve astrolog olan Inbaal Honigman, Best Life'a "Yengeçler her şeyi ciddiye alırlar ve... başkalarına kendi istediklerini yaparlar" dedi. Muhtemelen, bir Yengeç burcu, birinin Yengeç'in kendisine söylediği özel bilgileri izinsiz olarak paylaşarak güvenini zedelemesinden nefret eder. Dolayısıyla Yengeç burcuna mensup bir kişi, başına böyle bir şeyin gelmesini asla istemeyeceği için, asla bir başkasına bu kadar sahtekâr ve etik olmayan bir davranışta bulunmaz.

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        Doğum günleri 21 Haziran ile 22 Temmuz arasında olan Yengeç burcu tartışmasız zodyakın en şefkatli burcudur. Yengeçlerin çoğu çok şefkatli olduğundan, sevdikleri birinin sırrını korumak için büyük çaba sarf etmelerini bekleyebilirsiniz; bu, dedikoducu bir grupla vakit geçirirken birinin ne hakkında konuştuğunu bilmiyormuş gibi davranmak veya sevdiklerini savunmak anlamına gelebilir.

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        Birisi Yengeç burcunun arkadaşına, partnerine, iş arkadaşına veya aile üyesine özel bir konuda seslenmeye çalıştığında. Çok az burç Yengeç burcu kadar şefkatlidir, bu da onları anlayışlı ve güvenebilecekleri güvenilir insanlar haline getirir; ayrıca stresli hissediyorsanız, sırrın içerdiği her şey hakkında daha iyi hissetmenize yardımcı olmaya çalışacaklardır.

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        Yararlı Başaklar

        23 Ağustos ile 23 Eylül tarihleri ​​arasında doğan insanlar, genellikle Başak burcuyla, gergin, bazen telaşlı özellikleri ve mükemmeliyetçilik eğilimleri nedeniyle dalga geçmekten hoşlanırlar. Ancak güvenebileceğiniz birine ihtiyacınız varsa, özel bilgilerinizi ikiniz arasında saklayacağı konusunda Başak burcuna güvenebilirsiniz.

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        Başak burcu, onlara söyledikleriniz konusunda sıcak ve belirsiz bir tutuma sahip olmayabilir, ancak asla kimseye çay dökmezler ve Başak, özel bilgilerinizi ciddiye alır. "Çok düşünceliler... Size her zaman gerçeği söyleyecekler. Bazen bu gerçekler biraz sert olabilir ama aslında sadece size yardım etmeye çalışıyorlar... Gelişmenizi istiyorlar." Guadalupe Astrolog Terrones, Reader's Digest'e şunları söyledi:

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        Herkes Başak burcunun bir şekilde - hatta bazen biraz daha fazla - yargılayıcı olabileceğini bilir; bu nedenle, yaptığınız bir hata veya yaptığınız şüpheli bir şey hakkında özellikle tartışmalı veya karanlık bir sırrınız varsa ve birisinin size bunun iyi olduğunu söylemesini istiyorsanız ve kendinizi hiç suçlu hissetmemelisiniz, söylemek istediğiniz kişi Başak olmayabilir. Ancak bilgiyi sır olarak saklayacak, size durumla ilgili en samimi, dürüst fikrini verecek, hatta bundan ders çıkarmanıza yardımcı olacak birine söylemek istiyorsanız, ilk söyleyeceğiniz kişi Başak burcundan biri olmalıdır.

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        Güvenilir Boğa

        Oğlak ve Başak burcunun bu listede yer aldığını düşünürsek Boğa burcunun da listeye dahil edilmesi sizi şaşırtmamalı çünkü Oğlak, Başak ve Boğa üç toprak burcudur. Dünya işaretleri genellikle güvenilir ve topraklıdır. Bu da onların elementinin neden Dünya olduğunu açıklar; hava gibi daha değişken ve özgür ruhlu, su gibi belirsiz veya ateş gibi yoğun bir şey değil. Hava, su ve ateş burçlarına güvenmemeniz gerektiğini söylemiyoruz ancak toprak burçları daha güvenilir ve olgun olma eğilimindedir, bu nedenle toprak burçları genellikle kime güveneceğinizi seçerken güvenebileceğiniz en iyi kişilerdir.

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        20 Nisan ile 20 Mayıs arasında doğan ünlü Boğa sadakati, ilişkinizde ne olursa olsun bu burcun sırrınızı sonsuza kadar saklamasını sağlayacaktır. Astrolog Sofia Adler, Bustle'a şöyle konuştu: "Boğa burçları en istikrarlı ve sağlam burçlardır... Doğal olarak sadık ve doğaları gereği güvenilirdirler, ihtiyaç duyduğunuzda her zaman oradadırlar." Bu nedenle, eğer gece sizi ayakta tutan bir sırrınız varsa ve bunu sabah 3'te göğsünüzden çıkarmak için birini aramanız gerekiyorsa, Boğa burcu arkanızı kollayacaktır.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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