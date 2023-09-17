Bu kişiler ser verip sır vermiyor! İşte sırrınızı saklayacak en güvenilir burçlar

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Herkes Başak burcunun bir şekilde - hatta bazen biraz daha fazla - yargılayıcı olabileceğini bilir; bu nedenle, yaptığınız bir hata veya yaptığınız şüpheli bir şey hakkında özellikle tartışmalı veya karanlık bir sırrınız varsa ve birisinin size bunun iyi olduğunu söylemesini istiyorsanız ve kendinizi hiç suçlu hissetmemelisiniz, söylemek istediğiniz kişi Başak olmayabilir. Ancak bilgiyi sır olarak saklayacak, size durumla ilgili en samimi, dürüst fikrini verecek, hatta bundan ders çıkarmanıza yardımcı olacak birine söylemek istiyorsanız, ilk söyleyeceğiniz kişi Başak burcundan biri olmalıdır.

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Güvenilir Boğa Oğlak ve Başak burcunun bu listede yer aldığını düşünürsek Boğa burcunun da listeye dahil edilmesi sizi şaşırtmamalı çünkü Oğlak, Başak ve Boğa üç toprak burcudur. Dünya işaretleri genellikle güvenilir ve topraklıdır. Bu da onların elementinin neden Dünya olduğunu açıklar; hava gibi daha değişken ve özgür ruhlu, su gibi belirsiz veya ateş gibi yoğun bir şey değil. Hava, su ve ateş burçlarına güvenmemeniz gerektiğini söylemiyoruz ancak toprak burçları daha güvenilir ve olgun olma eğilimindedir, bu nedenle toprak burçları genellikle kime güveneceğinizi seçerken güvenebileceğiniz en iyi kişilerdir.

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20 Nisan ile 20 Mayıs arasında doğan ünlü Boğa sadakati, ilişkinizde ne olursa olsun bu burcun sırrınızı sonsuza kadar saklamasını sağlayacaktır. Astrolog Sofia Adler, Bustle'a şöyle konuştu: "Boğa burçları en istikrarlı ve sağlam burçlardır... Doğal olarak sadık ve doğaları gereği güvenilirdirler, ihtiyaç duyduğunuzda her zaman oradadırlar." Bu nedenle, eğer gece sizi ayakta tutan bir sırrınız varsa ve bunu sabah 3'te göğsünüzden çıkarmak için birini aramanız gerekiyorsa, Boğa burcu arkanızı kollayacaktır.

Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay

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