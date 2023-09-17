Stres hormonundan cinselliğe... Partnerinizle aynı yatakta uyumayı bıraktığınızda bakın ne oluyor…
Sevdiğiniz birinin yanında uyuma fikri o kadar romantikleştirildi ki, dünyanın her yerindeki bekar insanlar o özel kişinin yanında uyanmanın hayalini kuruyor. Ancak Newsweek'e göre yine de modern çiftlerin dörtte biri, mutlu bir şekilde ayrı yataklara uzanırken "Her şeyin bu kadar basit olmadığını" söylüyor. Eşinizle aynı yatağı paylaşmak modern toplumda tipik bir durum olsa da, bir zamanlar bu pek önerilmezdi; üstelik şüphelenebileceğiniz nedenlerden dolayı da değil.
Newsweek'e göre Viktorya dönemi doktorları, uykularını ortak yatakta yakalamama tavsiyesinde bulunarak, çiftin daha güçlü olanının sağlığının, daha zayıf olanın yararına olacağı konusunda ısrar etti. Dr. William Witty Hall, yan yana uyuyan ve mikroplarını soluyanların, "... sonunda sağlığı, uzuvları ve beyni zayıflayacak ve henüz günlerindeyken öleceklerini" iddia edecek kadar ileri gitti.
Bugün hiç kimse partnerinizin yanında uyumanın erken ölüme yol açacağını iddia etmiyor. Ancak yeni bir Naturepedic araştırmasında, ayrı ayrı uyuyan çiftler, sevdiklerinin yanında uyuduklarından daha iyi uyuduklarını ve hatta daha az stresli hissettiklerini iddia ediyor. Giderek daha fazla sayıda çiftin çeşitli nedenlerden dolayı ayrı uyumayı tercih etmesiyle birlikte, yatakta partnerinizin yanında uyumayı bırakıp ayrı ayrı ertelemeyi seçtiğinizde vücudunuza ne olduğuna bir göz atalım.
AYRI UYUMAK SAĞLIĞINIZ İÇİN NEDEN İYİ OLABİLİR?
Belli bir saat uykunun altında kalırsanız ertesi gün asabi bir partner, ebeveyn veya iş arkadaşı olacağınızı muhtemelen biliyorsunuzdur. Daha az sabırlı olmanın ötesinde, yetersiz uyku sağlığınıza gerçekten zarar verebilir. Healthline'a göre gecede 7 ila 9 saat uyumadığınızda, hafıza sorunlarıyla mücadele etme, ruh hali değişiklikleri yaşama, konsantre olmada zorluk yaşama, kaza geçirme, kilo alma, kalp hastalığına yakalanma ve zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahip olma olasılığınız daha yüksektir.
2010 yılındaki bir meta-analize göre erken ölüm riskinizi bile artırabilir. Horlayan bir partnerin yanında uyuyorsanız veya farklı uyku programları nedeniyle uyanıyorsanız, bu potansiyel etkiler açısından daha fazla risk altındasınız demektir.
The Healthy'e göre uykunuzun durumu hakkında endişeleniyorsanız, partnerinizden ayrı uyumayı deneyin ve uykunuzun iyileşip iyileşmediğini görün. Uykunuz düzeldiğinde, ruh haliniz veya cinsel isteğiniz gibi hayatınızın diğer alanlarında da iyileşmeler görebilirsiniz. Her ne kadar mantığa aykırı gelse de, partnerinizle yatakta uyumadığınızda ilişkiniz bile gelişebilir.
Peki yalnız uyumak gerçekten senin için sevdiğin birinin yanında uyumaktan daha mı iyi? Naturepedic araştırması, çiftlerin partnerlerinden ayrı uyuduklarında daha iyi uyuduklarını, ancak partnerleriyle birlikte uyuyan çiftlerin daha sağlıklı cinsel yaşam ve ilişkilerinde daha fazla mutluluk bildirdiklerini buldu. İlişkiniz için hangisinin daha iyi olduğunu nasıl anlarsınız?
BİRLİKTE UYUMAK SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİREBİLİR Mİ?
Naturepedic araştırmasına göre katılımcılar, bir dizi nedenden dolayı ayrı uyumayı seçtiklerini iddia ediyor; en yaygın olanı, horlayan bir partner veya çelişkili uyku programlarıdır. Psikiyatri profesörü ve 2021 uyku çalışmasının başyazarı Dr. Henning Johannes Drews, partnerinizin yanında uyumak uykunuzu engelliyorsa kesinlikle yalnız uyumanız gerektiğini söylüyor.
Ancak onun araştırması, diğerlerinin yanı sıra, bir partnerin yanında uyumanın aslında uyku kalitesini ve genel sağlığı iyileştirebileceğini kanıtladı.
Drew ve ekibi, çiftlerin yan yana uyuduklarında, ayrı ayrı uyuduklarına göre daha az uyku bölünmesi yaşadıklarını, aynı zamanda hızlı göz hareketi (REM) uykularının kalitesinde de iyileşme olduğunu buldu. Birlikte uyumanın faydaları yataktan kalktığınızda da bitmiyor.
Biyolojik Psikoloji dergisinde 2005 yılında yayınlanan bir araştırma, partnerleriyle kucaklaşan kadınların oksitosin (aşk hormonu) düzeylerinin daha yüksek, kan basıncının ise daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. Leesa, birlikte uyuyan kişilerin aynı zamanda stres hormonu kortizolünü daha az salgıladığını ve bunun da iltihaplanmanın azalmasına neden olduğunu bildiriyor.
Ulusal Uyku Vakfı'na göre, partnerinizle uyumak, sağlığınızın yanı sıra ilişki içindeki yakınlığı da geliştiriyor ve kelimenin tam anlamıyla kalp ritimlerinizi senkronize ediyor.
Aynı yatakta uyuyan çiftler, ayrı uyuyanlara göre daha tatmin edici bir cinsel yaşam ve daha mutlu bir ilişki yaşarlar. Ancak kendiniz, partneriniz ve ilişkiniz için doğru olanı yapmalısınız.