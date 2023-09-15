Çay hakkında bilmediğiniz 7 gerçek! Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak
Yerel kafeteryamızın her sabah caddeye ve bloklara uzanan arabaya servis hattına bakıldığında, birçok insan için kahve, sabah kafein mücadelesine hakim oluyor. Ancak çay aslında dünya çapında kahveyi gölgede bırakıyor. İşte sizi şaşırtabilecek diğer bazı gerçekler!
DÜNYADA EN ÇOK TÜKETİLEN İÇECEKTİR
Sudan sonra çay, dünya çapında insanlar için en popüler içecek. Çin, Türkiye ve Birleşik Krallık en fazla çay içen nüfusa sahip ülkeler arasında yer alıyor. Belirli bir günde Amerikalıların yarısı bunu içiyor; ancak büyük çoğunluğu buzlu çay olarak tüketiliyor.
KALP DOSTUDUR
Popüler bir çay markası, sade siyah ve yeşil çay üzerinde "Kalp Sağlığını Desteklemeye Yardımcı Olabilir" şeklinde bir sağlık beyanı sergilemek için FDA'dan onay aldı. İçenlerin kalp hastalığı oranlarının daha düşük olması.
TEMELDE KALORİSİZDİR
Kahve gibi sade çay da fincan başına yalnızca birkaç kalori içerir ve şeker içermez. Ancak eklenenler bunu değiştirebilir. Fast food restoranlarından orta boy bir tatlı çay ve büyük bir buzlu matcha latte'nin her ikisi de yaklaşık 7 çay kaşığı şeker içerir. (Amerikan Kalp Derneği gün boyu 6-9 çay kaşığını geçmemesini öneriyor).
HEPSİ AYNI BİTKİDEN GELİYOR
Çeşitler farklı görünebilir ve tadabilir ancak tüm gerçek çaylar Camellia sinensis bitkisinden elde edilir. Siyah, beyaz, oolong ve yeşil çeşitleri bitkinin farklı şekillerde işlenmesiyle elde ediliyor.
Örneğin siyah çay, yeşil çaya göre havaya daha uzun süre maruz kalan (oksidasyon adı verilen) yapraklardan gelir. Bitki çayları ise o bitkiden gelmiyor. Bunun yerine farklı bitkilerin infüzyonlarıdır.
SU KADAR NEMLENDİRİCİDİR
Konu sıvı alımı olduğunda kafein içeren içeceklerin bir şekilde “sayılmadığını” duymuş olabilirsiniz. Ama aslında durum böyle değil.
Çayın yüzde 99'dan fazlası sudur, bu nedenle çayın nemlendirici özellikleri idrar söktürücü etkileri dengeler.
BROKOLİ İLE AYNI SAĞLIKLI BİLEŞİKLERİ İÇERİR
Flavonoidler, potansiyel sağlık yararları olan doğal bitki bileşikleridir ve üzüm, çilek ve brokoli gibi yiyeceklerin tümü bunları içerir.
Çay özellikle zengin bir kaynaktır. USDA veri tabanına göre 1 fincan siyah çayda 170 miligram flavonoid bulunurken, 1 fincan brokolide yaklaşık 3 miligram flavonoid bulunur.
BAZEN ÜZERİNE KREM PEYNİR EKLENİR
Kabarcık çayı hala popülerliğin tadını çıkarıyor. (Sizin için kötü mü? Burada okuyun.) Ancak ortaya çıkan son modaya dikkat edin: Üzerine köpüklü, köpüklü süt, krem peynir ve çırpılmış krema karışımı ve bir tutam deniz tuzu ilave edilen peynir çayı. (Sağlıklı bir içecek olarak sade çayla tam olarak rekabet edemez ama eşsiz bir tatlı olabilir!)