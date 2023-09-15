Çay hakkında bilmediğiniz 7 gerçek! Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

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BAZEN ÜZERİNE KREM ​​PEYNİR EKLENİR

Kabarcık çayı hala popülerliğin tadını çıkarıyor. (Sizin için kötü mü? Burada okuyun.) Ancak ortaya çıkan son modaya dikkat edin: Üzerine köpüklü, köpüklü süt, krem ​​peynir ve çırpılmış krema karışımı ve bir tutam deniz tuzu ilave edilen peynir çayı. (Sağlıklı bir içecek olarak sade çayla tam olarak rekabet edemez ama eşsiz bir tatlı olabilir!)