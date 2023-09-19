Dünyanın ilk cep telefonunu hatırladınız mı? Şimdi tarihe karıştı! Motorola'ya ne oldu?

Dünyanın ilk cep telefonunu hatırladınız mı? Şimdi tarihe karıştı! Motorola'ya ne oldu?

1984 yılında Motorola dünyanın ilk cep telefonu DynaTAC 8000x'i piyasaya sürdü. 35 dakikalık pil ömrüne sahipti ve 2,5 lbs ağırlığındaydı. Peki en son ne zaman birinin Motorola'yı kullandığını gördünüz? Daha doğrusu, şirketin adını en son ne zaman duydunuz?

Bir zamanlar harika olan bu markanın yükselişini ve düşüşünü merak ediyorsanız, Motorola'nın yaşamı ve nasıl tarihe karıştığını araştırdık.

Motorola'nın büyük bir oyuncu olmaktan, zor zamanlarla yüzleşmeye nasıl geçtiğini keşfetmek için anılar arasında bir yolculuğa çıkarken, buralarda kalın.

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MOTOROLA'NIN DOĞUŞU

25 Eylül 1928'de Paul Galvin ve kardeşi Joseph, Motorola'yı Chicago, Illinois, ABD'de "Galvin Manufacturing Co." olarak kurdu.

Ancak bu Paul'un ilk işi değildi. 1921 yılında arkadaşı Edward Stewart ile birlikte bir telekomünikasyon şirketi kurmuşlardı ve bu şirket 1923 yılında vergilerin ödenmemesi nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştı.

Edward yılmadan 1926'da Storage Battery Co'yu kurdu ve radyoların ve diğer taşınabilir elektronik cihazların pilsiz çalışmasına olanak tanıyan bir pil çıkarıcı yarattı.

Pillerin bulunmadığı durumlarda oyunun kurallarını değiştiren bir gelişmeydi.

Edward'ın iş girişimi sonunda başarısızlıkla sonuçlandı ve Galvin kardeşlerin pil eleyici tasarımını satın almasına ve bunu Motorola'nın Galvin Manufacturing Corporation altında ilk ürünü olarak piyasaya sürmesine yol açtı.