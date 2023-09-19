Haberler Yaşam Futbol hakkında 40 sansasyonel gerçek! Belki de daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler

Futbol hakkında 40 sansasyonel gerçek! Belki de daha önce hiç duymadınız Takımların insanlar yerine robotlardan oluştuğu RoboCup Soccer adında bir futbol müsabakası olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en popüler sporu olan futbolun, yüzyıllar öncesine dayanan zengin ve büyüleyici bir tarihi vardır. Habertürk Giriş: 19.09.2023 - 08:19 Güncelleme: 19.09.2023 - 08:19 facebook

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Antik Çin askeri tatbikatlarından İngiltere'deki kaotik mafya futboluna kadar futbolun kökleri, ilgi çekici olduğu kadar çeşitlidir. Futbolun derinliklerine indikçe, bu güzel oyunun evrimine, kurallarına ve tuhaflıklarına ışık tutan 40 sansasyonel gerçeği keşfedeceksiniz. Öyleyse hayali kramponlarınızı bağlayın ve futbol dünyasını daha önce hiç olmadığı gibi keşfetmeye hazırlanın. İşte futbol hakkında belki de daha önce hiç duymadığınız 40 gerçek…

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Futbolun en eski biçimlerinden biri, M.Ö. 200 ila 300 yıllarına dayanan eski bir Çin askeri tatbikatı olan Tsu Chu'dur.