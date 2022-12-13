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Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

İnsan vücudu sihirli bir makine gibi! Biz günlük işlerimizi yaparken, arkada muazzam bir iş birliği yapılıyor. Adeta dev birer yapboz gibiyiz. İşe yaramayacak kadar küçük olduğunu düşündüğümüz bir parça bile çok büyük işlevlere sahip. İşte, vücudunuza daha fazla saygı duymanızı sağlayacak ilginç bilgiler...

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  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Serçe parmağınız olmadan el gücünüzün yaklaşık yüzde 50'sini kaybedersiniz. 
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Midenizdeki asit o kadar güçlüdür ki metali çözebilir.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Son zamanlarda, bilim insanları hapşırmanın soluduğumuz tüm kötü parçacıklardan kurtulmak için burnumuzun kendisini "yeniden başlatma" yolu olabileceğini keşfettiler.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Vücudunuzdaki en küçük kemikler kulağınızın içindedir. Aslında o kadar küçüktürler ki hepsi bir kuruşa sığar ama onlar olmadan hiçbir şey duyamazsınız.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Muhtemelen vücudunuzda her zaman 206 kemik olduğunu düşündünüz ama tekrar düşünün! Aslında 300 kemikle doğarız ve bu kemiklerden bazıları vücudumuz yaşlandıkça ve uzadıkça birbirine kaynaşır.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Kanınız, vücut ağırlığınızın yaklaşık yüzde sekizini oluşturur.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    İnsan, yüzü kızardığı bilinen tek türdür.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Bebekler en az bir aylık olana kadar gözyaşı dökemezler.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Her yıl yaklaşık 4 kilo cilt hücresi kaybedersiniz.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Vücutlar, gözün göremeyeceği kadar zayıf bir ışık yayar.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Uç uca yerleştirilmiş bir yetişkinin kan damarları, Dünya'nın ekvatorunu dört kez çevreleyebilir.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Ağzınız her gün yaklaşık bir litre tükürük üretir.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Kıl çıkmayan sadece üç cilt bölgesi vardır; dudaklar, avuç içleri ve ayak tabanları.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Ortalama bir insan ömrünün üçte birini uykuda geçirir. Bu, bir yılın 4 ayı demek.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Her gün yaklaşık 500 ml sıvı terlersiniz.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Gözün irisi, parmak izi kadar benzersizdir.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    İnsan kalbi; günde yaklaşık 100.000 kez, yaşam süresi boyunca üç milyardan fazla atar.

     
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    İnsanların yaklaşık yüzde 90'ı sağ elini kullanıyor.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    İnsan beyni yaklaşık 100 milyar sinir hücresi içerir.
  • Vücudunuz hakkında daha önce duymadığınız 22 etkileyici bilgi!

    Kaşlar, gözlerinize ter damlamasına engel olur.
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