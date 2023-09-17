Yalı Çapkını'nın Hattuç'unun kızı bakın kimmiş! Meğer o da oyunculuk yapmış!

Yalı Çapkını'nın Hattuç'unun kızı bakın kimmiş! Meğer o da oyunculuk yapmış!

Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor 'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, yeni sezonun başlamasıyla gündemde. Ancak diziye dair sürprizler sadece senaryoyla sınırlı kalmıyor. Dizide Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer sosyal medya hesabından ilk kez kızıyla fotoğrafını paylaştı.

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Dizinin sevenleri, Şerif Sezer'in gerçek hayatta kızının oyuncu olduğunu öğrenerek şaşkınlık yaşadılar. Sezer’in kendisi gibi oyuncu olduğu öğrenilen kızıyla olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.