Yalı Çapkını'nın Hattuç'unun kızı bakın kimmiş! Meğer o da oyunculuk yapmış!
STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini canlandıran oyuncu Şerif Sezer'in kızı ortaya çıktı. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, yeni sezonun başlamasıyla gündemde. Ancak diziye dair sürprizler sadece senaryoyla sınırlı kalmıyor. Dizide Hattuç Hala karakterini canlandıran Şerif Sezer sosyal medya hesabından ilk kez kızıyla fotoğrafını paylaştı.
Dizinin sevenleri, Şerif Sezer'in gerçek hayatta kızının oyuncu olduğunu öğrenerek şaşkınlık yaşadılar. Sezer’in kendisi gibi oyuncu olduğu öğrenilen kızıyla olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Şerif Sezer ve Azmi Arna'nın evliliğinden dünyaya gelen Deniz Arna, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi.
Beyaz Gelincik, Sakarya Fırat, Güldünya gibi yapımlarda boy gösteren 36 yaşındaki Deniz Arna, Çemberimde Gül Oya dizisinde annesiyle beraber rol aldı.
İşte Şerif Sezer ve kızı Deniz Arna...