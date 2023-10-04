‘Yatak Odası Sırları’ yenilendi Güven Kıraç ve Melda Gür, 'Yatak Odası Sırları' oyunuyla 12 Ekim'de Baba Sahne'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak

Birol Güven’in ‘Yatak Odası Diyalogları’ adlı kitabından uyarlanan, 'Yatak Odası Sırları' oyunu, yenilenen metniyle tiyatro severlerle buluşuyor.

Serdar Akkaya ve Güven Kıraç’ın yapımcı olarak yer aldığı, Vigor Kültür Sanat ve Yol Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği oyunun prömiyeri, 12 Ekim’de Baba Sahne’de gerçekleşecek.

Güven Kıraç, Melda Gür ve Melda Narin Güler’in rol aldığı oyunun yönetmen koltuğunda, aynı zamanda projeyi oyunlaştıran Galip Erdal oturuyor.

Oyun; "Mutsuz bir ilişkinin nedeninin mutsuz bir cinsellik mi; yoksa mutsuz bir cinsellik, mutsuz bir ilişkinin sonucu mu?’’ sorusu üzerinden yatak odasında olup bitenleri komik ve eğlenceli bir üslupla anlatıyor.