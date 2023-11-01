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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Yellow Days' Salon İKSV'de

        'Yellow Days' Salon İKSV'de

        Saykedelik soul müziğin yenilikçi ismi Yellow Days, 3 ve 4 Kasım'da Salon İKSV'de müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 10:53 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:53
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        'Yellow Days' Salon İKSV'de
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        Müzik severlerin buluşma noktası Salon İKSV, 3 ve 4 Kasım’da, Garanti BBVA Konserleri kapsamında, saykedelik soul’un yenilikçi ismi Yellow Days’i ağırlayacak. Ray Charles, Mac DeMarco, Thundercat gibi isimlerden etkilenen George van den Broek, Yellow Days ile saykedelik soul’un dehlizlerinde tüm bedeninizi kuşatan, türbülansı bol bir müzik yapıyor.

        İlk uzunçaları Is Everything Okay in Your World?’e hip-hop sanatçısı Rejjie Snow konuk oldu. Gap in the Clouds, Donald Glover’ın Atlanta dizisinin ikinci sezonunun fragmanına eşlik etti. Son kısaçaları Inner Peace ile, saykedelik rock ve caz funk türlerine olağanüstü bir eser kazandırdı. Son teklisi Soul Smile’da en iyi örneklerinden birine rastlanabilecek, havada süzülen bağımsız bir soul müzik dinleyecek izleyiciler bu konserde. 3 Kasım Cuma ve 4 Kasım Cumartesi saat 22.00’de başlayacak konserler için kapı açılış saati 21.00.

        Salon İKSV’nin Passo mobil uygulaması üzerinden ve İKSV gişesinden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) alınabilir. Öğrenci bileti fiyatları Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında 10 TL’den satın alınabilir.

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        #İKSV
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