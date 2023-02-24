Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri geliyor

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HABERTURK.COM

Tüm dünyada hasılat rekoru kıran Yüzüklerin Efendisi serisi yeniden beyazperdeye uyarlanıyor.

Warner Bros ve New Line Cinema'nın, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'in daha fazla uyarlamasını yapmak için anlaşma imzalamasıyla sinema sektörü 'Orta Dünya'ya geri dönüyor.

Warner Bros Discovery'nin CEO'su David Zaslav, JRR Tolkien'in kitaplarından uyarlanacak 'birden fazla' film yapmak için bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

Tolkien'in dünyasının büyük bir kısmının haklarına sahip olan İsveçli oyun şirketi Embracer Group ile yapılan anlaşmanın maliyeti henüz açıklanmadı.

Filmler, 2001-2003 yılları arasında yönetmen Peter Jackson tarafından çekilen üçlemenin yapımcılığını üstlenen Warner Bros yapım şirketi New Line Cinema aracılığıyla geliştirilecek.

Yeni filmlerin hangi dönemi ele alacağı veya filmlerde hangi oyuncuların rol alacağı ise henüz bilinmiyor.

Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, dünya çapında yaklaşık 3 milyar dolar hasılat elde etmiş ve üçüncü bölüm olan Kralın Dönüşü, Akademi Ödülleri'nde En İyi Film dahil 11 Oscar kazanmıştı.