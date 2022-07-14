Yıldıztutan: Bir kasaba, bir kaçakçı... 0:00 / 0:00

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İnsan kaçakçılarının müşterileriyle sığındıkları gizemli kasabada başlarından geçenleri anlatan Yıldıztutan, Kaos Çocuk Parkı tarafından yayımlandı. Gazeteci Devrim Kalkan'ın ilk romanı olan 337 sayfalık Yıldıztutan, 15 bölümden oluşuyor.

Tufan Ahmer, ortağı Zervan Delisungur ve bazı adamları yurt dışına kaçırmak için anlaştıkları ve İstanbul'daki güvenli evlerde sakladıkları müşterileri ile yüksek bir vadide kurulmuş Yıldıztutan adlı kasabaya sığınmak zorunda kalıyorlar. Tufan Ahmer, bir süre sonra sıradan bir yer olmadığını anladığı kasaba ile derin bağları bulunduğunu öğreniyor. Bu noktadan sonra kendini; sevdiklerini ve müşterilerini de koruması gereken bir savaşın içinde buluyor.

Kimliğini arayan insan kaçakçısı, bir devrimciye dönüşüyor. Sırlarla dolu kadim Yıldıztutan’da değişim zamanı…