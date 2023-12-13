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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Yurt'a Marakeş Film Festivali’nden ödül

        'Yurt'a Marakeş Film Festivali’nden ödül

        Venedik Film festivali'nde dünya prömiyerini yapan Nehir Tuna'nın ilk uzun metrajlı ödüllü filmi Yurt, Marakeş Film Festivali'nden de ödülle döndü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:19
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        'Yurt'a Marakeş Film Festivali'nden ödül
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        Yönetmen Nehir Tuna’nın dünya prömiyerini 80'inci Venedik Film Festivali’nde yapan ilk uzun metrajlı filmi "Yurt", ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Oscar ödüllü yıldız Jessica Chastain’in jüri başkanı olduğu Marakeş Film Festivali’nde 'Yurt'un başrol oyuncusu Doğa Karakaş, en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

        Jüri üyeleri arasında Alexander Skargard, Camille Cottin, Joel Edgerton gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu festivale Yurt'un oyuncusu ve yapımcılarından Didem Ellialtı da katıldı.

        Venedik Film Festivali’nde Orizzonti (Ufuklar) bölümünde gösterilen 'Yurt', festivalde İtalyan bağımsız film eleştirmenleri tarafından verilen Bisato d’Oro Ödülleri’nde En İyi Senaryo seçilmişti. Film ayrıca Fransa’da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Saint-Jean-de-Luz Film Festivali’nin uluslararası yarışmasında da En İyi Yönetmen Ödülü ile SFCC Film Eleştirmenleri Ödülü’ne değer görüldü.

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        #Nehir Tuna
        #yurt
        #Marakeş Film Festivali
        #Venedik Film Festivali
        #ödül
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