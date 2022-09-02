Irk: Elf Soy: Noldor Elfleri Diller: Quenya, Sindarin, Telerin, Nandorin, Ortak Lisan bilinenler bunlar, daha fazla olması muhtemeldir. Cinsiyeti: Kadın Doğum Tarihi: Ağaçların Çağı, 1362 yılı Ölüm Tarihi: Bilinmiyor (3. Çağ, 29 Eylül 3021 tarihinde Valinor’a yelken açtı.) İkamet Ettiği Yerler: Tirion, Doriath, Lindon, Eregion, Lothlórien( Caras Galadhon adlı sarayında) Ebeveynleri: Finarfin(baba) ve Eärwen(anne) Eşi ve Çocukları: Kocası Celeborn, kızı Celebrían, torunları Arwen, Elladan ve Elrohir Saç ve Göz Rengi: Ağaçların Işığına sahipmişçesine parlayan altın sarısı saçlar ve parlak mavi gözler Boy: 1,95 metre (6,4 ft.) civarı Silahları: Büyü, Nenya

Temmuz ayı içerisinde düzenlenen online San Diego Comic-Con etkinliğinde, Galadriel’in Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinde olacağı haberi, izleyicilere duyurulmuştu. Bugün itibariyle yayına giren dizinin baş karakteri hakkında sosyal medyada araştırmalar yapılıyor. Yıllarca serinin filminde Galadriel karakterine hayat veren Cate Blanchett ne yazık ki dizide karakteri canlandıran isim olarak karşımıza çıkmayacak. Peki, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri karakteri Galadriel kimdir? Galadriel özellikleri ve güçleri ne? Galadriel karakterini canlandıran oyuncu kim? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Galadriel'in en çok öne çıkan özelliği güzelliğidir. Dış görünüşü sebebiyle kitapta ve birçok yerde bu konuda paylaşımlar görülmektedir. “Leydi Galadriel - "Işığın Leydisi" - Leydi Arwen'in büyük annesi, zamansız özellikleri ve altın nehir saçlarıyla olağanüstü güzellikteki Elf Kraliçesi.” olarak bilinen Galadriel altın ve ışıltılı sarı saçlara sahiptir. Hatta saçları o kadar güzeldir ki, Fëanor'un Silmaril’leri yaparken Galadriel’in saçlarından ilham aldığı söylenir. Kadın elflerin en uzunu olan Galadriel'in boyu 193 cm'dir. Oldukça gururlu olan bu karakter yaşı ilerledikçe bu huyunun baskınlığını azaltmıştır.

GALADRIEL'İN GÜÇLERİ NEDİR?

Orta Dünya evreninde görülen güçler daha çok irade ve ruh güçü ile alakalıdır. Galadriel'in ise büyülü gücü müthiş derecede gelişmiştir. Fëanor'dan sonra Ñoldor'un en büyük kişisi olduğu söylenir. Su yüzüğü Nenya’ya sahip olan bu karakter, yüzük sayesinde bulunduğu konumu güçlendirdi. Söylentilere göre Galadriel'in aynı zamanda uzak mesafeden iletişim kurma, güçlerini gizleme ve geleceği tahmin etme gibi yetenekleri de var. Sahip olduğu ayna sayesinde ise geçmiş ve gelecek ile ilgili olasılıkları görebiliyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ GALADRIEL'I KİM CANLANDIRIYOR?

Yıllar boyunca Cate Blanchett tarafından canlandırılan Galadriel karakteri, Amazon Prime'da yayınlanan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinde Morfydd Clark tarafından canlandırılıyor. Ünlü isim 17 Mart 1989 İsveç doğumludur. Daha önceleri Ölümcül Sular, Azize, Simülasyon, Dracula, Sonsuz Sevgi gibi yapımlardan tanınan Clark, Drama Centre London mezunudur.