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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!

        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!

        Genç müzisyenlerin müziğine kapımızı açtığımız programımız Z Frekansı'nın bu haftaki konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin genç ve güçlü seslerinden Barış Elma! "Geldiğin Gibi" ve "Bi' Uğrasan" parçalarıyla öne çıkan Barış Elma'yla kendi müziğini, hikayesini ve dönemin müziğinin ruhunu konuştuk.

        Giriş: 26.01.2025 - 10:39 Güncelleme: 26.01.2025 - 10:40
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        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
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        Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta yeni dönem Türkçe müziğin yükselen seslerinden Barış Elma'yı konuk etti.

        Konservatuvarda Müzikoloji bölümünde son sınıf öğrencisi olan Barış, küçük yaştan beri müzik eğitimi alan bir müzisyen. Korolar, piyano dersleri ve sahne performanslarıyla geçen ilk yıllar; üniversite döneminde artık profesyonel bir kariyere dönüyor. Barış'ın üniversitesi Kocaeli Üniversitesi'nin maddi ve manevi imkanlarını Barış için kullanması da bir konservatuvarın yapısında görmek istediğimiz güzel destekler.

        Barış aynı zamanda kabak kemane adlı bir enstrüman da çalıyor. Bu enstrümanın çalanı çok az, Barış da bu azınlıktan biri.

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        Şarkılarına baktığımızda kendi çizgisini oluşturmak istediği pop tarzı tam da Barış'a göre. Heybede yayınlanmayı bekleyen farklı tarzda şarkılar da çok.

        Barış hayatla barışık, neşeli ve bu neşeyi yaymaktan memnun olan üretken ve çalışkan bir müzisyen. Gözü ise üniversiteden başarıyla mezun olduktan sonra İstanbul dünyasının içinde yeteneğini daha da değerlendirebileceği imkanlara erişmek.

        Barış'ın kariyer yükselişi ve pozitif enerjisini ilgiyle takip edeceğiz...

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