Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!

Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta yeni dönem Türkçe müziğin 'acıyla hemhal olmuş' seslerinden Canan Atay'ı konuk etti.

Müziğe ilgisi genç yaşlarda başlayan ancak ODTÜ - Fizik kazanarak Ankara'nın yolunu tutan Canan, üniversite 1. sınıfta farklı bir yolu takip etmek istediğine karar vererek ODTÜ'yü bırakıyor. Daha sonra İstanbul Üniversitesi - Sosyal Hizmetler bölümünde 4 yıllık - herkes 2 yıllık mı diye soruyor, değil - lisans öğrenimini tamamlıyor. Ancak atanamıyor. Ve Yeldeğirmeni'nin büyülü atmosferi, Canan'ın yoluna vapur müzisyenliğini çıkarıyor.

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki vapur müzisyenliği tamamen legal bir alan. Daha önce kaçak bir şekilde yapılan müzik, daha sonra İstanbullunun ve müzisyenlerin talebi doğrultusunda İBB tarafından bir sisteme sokularak legal hale getiriliyor. İBB'nin bu işle ilgilenen bir koordinatörü var, vapur müzisyeni olmak isteyenler bir seçmeye giriyor ve söylemeye hak kazananların kendine özel bir vapur hattı, günü ve saati oluyor. O saatte bir sebepten ötürü gidemezse öncesinde haber veriyor ve boşta olan bir vapur müzisyeni bu boşluğu değerlendiriyor.

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Canan vapur müzisyenliğiyle tüm takipçilerini, tüm ekstra sahne performanslarını kazanma şansı bulan bir müzisyen. Hatta dağılan KÖFN grubunun üyelerinden Salman Tin'le de vapurda tanışıyor. Bu tanışmadan ortaya iki harika şarkı; "Uzak Biletler" ve "Hatırla" çıkıyor.

Ancak okumayı 'çok seven' Canan, hayatını kazandığı müzisyenliğin eğitimini de almak istiyor ve Yıldız Teknik Üniversitesi - Türk Müziği bölümünü kazanıyor. Bu da 4 yıllık... İyi bir müzik öğretmeni olmak istiyor.

Naif, samimi, 'acıyla hemhal olmuş' bir sese ve tarza sahip Canan. Jazz ve Türk Sanat Müziği'nin yanında Türkü ve Alternatif Pop da söylüyor. Geniş bir yelpazesi var. Daha çok kendi imzası olan bir müzik ortaya koyacağı günler için çalışıyor. Ama bağımsız müzisyenlerin müzik endüstrisindeki konumundan da şikayetçi. Geniş repertuvarlı bir sahne performansı teklifi aldığında ona önerilen para, ulusal çaptaki müzisyenlerin 1 kişilik bilet fiyatından bile daha az olabiliyor. Sektörün müzisyeni odak noktasına koyacağı bir sisteme evrilmesi en büyük isteklerinden.