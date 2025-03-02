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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol

        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol

        Genç müzisyenlerin müziğine kapımızı açtığımız programımız Z Frekansı'nın bu haftaki konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin bağımsız ve güçlü tenorlarından müzisyen Egemen Akkol! "Sesim Kulaklıklarında", "Bana Bi Yolunu Bul" ve "Ölmek İstedim" parçalarıyla öne çıkan Egemen Akkol, profesyonel müziğe başlangıç serüvenini, müziğini, hikayesini ve hayallerini aktardı.

        Giriş: 02.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 02.03.2025 - 10:24
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        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
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        Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta yeni nesil Türkçe müziğin bağımsız ve güçlü tenorlarından müzisyen Egemen Akkol'u konuk etti.

        Boğaziçi Üniversitesi'nin güçlü müzik geleneğinden gelen Egemen, hayatının ilk anlarından itibaren müzikle tanışıyor. Çocuk yaşından başlayarak müzikle iç içe bir hayat inşa ediyor kendine.

        Pandeminin hemen ardından, 2021 yılında ise ilk teklisiyle 'sanal' sahnelere çıkıyor: "Kıyamet"

        Ancak Egemen, yaşına göre onlarca sahne deneyimi yaşamış bir müzisyen. Boğaziçi'nde öğrenciyken bir gün Edis'in backvokal aradığını duyuyor, olaylar gelişiyor ve Egemen Edis'in ekibine giriyor. Edis'le sahneleri paylaşıyor.

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        Egemen'in sesi, duyduğum en güçlü tenor seslerden biri. Şarkıları, Egemen'in ruh dünyasında bir yolculuk. Cebinde daha yayınlamadığı birçok şarkısı var. Ancak hepsinin Egemen için doğru zamanı ve doğru biçimi var.

        Son teklisi "Uzaktan Biri" henüz taze bir şekilde dijital platformlarda yerini aldı.

        Egemen'in müzik serüvenini ilgiyle takip edeceğiz...

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