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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!

        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!

        Genç müzisyenlerin müziğine kapımızı açtığımız programımız Z Frekansı'nın bu haftaki konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin yükselen Rock ve Blues temsilcilerinden Keskin Band! "Yalnızlıklar", "Yürürüm Durmadan" ve "Sonradan Görme" gibi teklilerle öne çıkan Keskin Band'le kendi müziklerini, hikayelerini ve dönemin müziğinin ruhunu konuştuk.

        Giriş: 12.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 12.01.2025 - 10:13
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        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
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        Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta yeni dönem Türkçe müziğin en ihtiyacı olan tarzlarından birini, Rock müziği ve içinde Jazz tınıları da barındıran Blues ezgilerini başarıyla temsil eden Keskin Band'i konuk etti.

        Keskin Band, Berkcan ve Mertcan ikiz kardeşlerin kurduğu bir Rock müzik grubu. Bu iki müzik öğretmeninin kurduğu gruba daha sonra Bartu ve Z Frekansı için hala esrarını koruyan Cem de katılıyor.

        Müzik hikayelerine Çanakkale, Gelibolu'dan başlayan bu ikili, küçük yaşlarda annelerinin yeteneklerini görmesi ve çocuklarını buna yönlendirmesiyle gitar çalmaya başlıyor. Anneleri bu kadar çok gitar çalmalarını istiyor muydu? Orası meçhul...

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        İki üretken ikiz kardeş, askerliklerini bile altlı üstlü ranzalarda yapan iki kardeş, evet ikiz kardeşlerin askeriyeye dilekçe verip "aynı yerde askerlik yapma" hakkı varmış, profesyonel müzik yolculuklarına da beraber çıkıyor.

        Söz yazan, beste yapan Keskin kardeşler; Rock müziğini ağırlıklı Blues olmak üzere Jazz ve hatta geçmiş koro deneyimleri nedeniyle çoksesli ezgilerle besliyor. Ancak grup, eksik yanını Bartu ve Cem'in katılımıyla tamamlıyor. Artık sahnede tek bir kişi gibi olabilen dört adamdan oluşan hızlı bir Rock grubu var.

        Keskin Band için planlama, şarkıların üretim süreci, sağlıklı tartışma ortamının yaratılması; en çok da kayıtta neyse sahnede de onu verebilmek çok önemli. Bir Rock grubu için zayıf bir sahne düşünülemez. Keskin Band de hakkını veriyor.

        Grup üyelerinin birbirinin müzikal dilinden anlaması, çalışma stillerinin ve standartlarının birbirine denk oluşu her müzik grubuna kısmet olmayan bir özellik.

        Günümüz dünyasında Rock müzik popülarite açısından belki Pop ve Rap müziğe göre bir adım geride. Özellikle Türk Rock müziği için "90'ların rüzgarı devam ediyor" demek güç. Sanıyorum Keskin Band'i özel kılan şey şarkılarının kaliteli olmasının yanı sıra dönemdaşlarını daha çok bu müziği yapmaya teşvik ediyor ve yeni nesli daha çok Rock kültürüyle tanıştırıyor oluşu. Zaten grubun İKSV Genç Caz+ yarışmasını kazanması da önlerinin ne kadar açık olduğunun bir göstergesi.

        Ben Keskin Band'i dinlerken efsanevi müzisyen Yavuz Çetin tınısı hissettim. Hem sözler, hem bestedeki o dokunuşlar beni Yavuz Çetin'in 97 çıkışlı "İlk" albümüne götürdü.

        Hangisinin Berkcan, hangisinin Mertcan olduğunu ilk bakışta anlayamayacağım Keskin kardeşlerle, davulda Bartu'yla ve grubun gizemli üyesi Cem ile Keskin Band adını her geçen gün müziğiyle daha çok duyuracak. Bir gün Türkiye Eurovision'un tekrar bir parçası olacak ve Keskin Band hayal ettiği gibi bizi orada temsil edecek. O zamana kadar performanslarını takip etmeye ve çıkaracakları akustik albümü beklemeye devam edeceğim...

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