Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!

Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta yeni dönem Türkçe müziğin yükselen seslerinden Laçin Martynov'u konuk etti.

Tüm ailesi, hatta ataları profesyonel müzisyen olan Laçin ODTÜ İnşaat Mühendisliği kazanarak ezberleri bozsa da, hiç koparmadığı müzikle bağını müzikle atıyor ve "Martino" adıyla "11:23" isimli bir albüm çıkarıyor. "bedelll" adlı bir teklisi de var bu isimle.

Daha sonra sahnede de adını kullanmak istiyor ve "Laçin" adıyla yer alıyor her yerde.

Son teklisi "Şiirler" bir ağıt. Laçin'in geçmiş şarkılarından biraz sound olarak da farklı ve gerçekten başarılı.

Laçin'in müzik serüvenini ilgiyle takip edeceğiz...