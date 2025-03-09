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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!

        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!

        Genç müzisyenlerin müziğine kapımızı açtığımız programımız Z Frekansı'nın bu haftaki konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin önde gelen seslerinden Şenceylik! "Çok Eski Şarkı", "Kırıldı Vazo" ve "Salıncak" gibi teklilerle öne çıkan Şenceylik'le kendi müziğini, hikayesini ve dönemin müziğinin ruhunu konuştuk.

        Giriş: 09.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 09.03.2025 - 10:47
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        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
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        Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, yeni nesil Türkçe müziğin içten ve hikaye dolu sesi Şenceylik'i konuk etti.

        Çok küçük yaşlarda müziğe olan yeteneği ailesi tarafından keşfedilen Şenceylik'in asıl adı Eda Sena Şenceylan. İsminin hikayesi ise Boğaziçi Üniversitesi'nin korolarına uzanıyor. Koroda birkaç Eda isminin bulunmasıyla koro şefi ona Şenceylik diyor ve o günden sonra Eda'nın müzik dünyasındaki adı artık Şenceylik oluyor.

        Şenceylik'in çok küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğinin de 'viral olmuş' bir kesiti var! Şenceylik anaokulundayken Reha Muhtar'ın Show TV Ana Haber ekibi okula Eda ile röportaja geliyor. Muhabir Eda'ya, "Sen çok yetenekliymişsin bize bir besteni çalmak ister misin?" diye soruyor. Eda'nın kriz anlarındaki çözüm odaklılığı ise dahiyane. Cevabı şöyle oluyor: "Bir tane yaptım ama çok karışık". Çünkü Eda 5 yaşında ve henüz bir bestesi yok.

        Şarkılar yapmaya üniversite döneminde başlayan Şenceylik, 'aşk', 'insan ilişkileri' ve 'insanın kendine olan yolculuğu' temalarını merkezine alıyor. Şenceylik'in şarkılarını dinlerken Eda'nın yaşanmışlıklarını ne kadar az filtreden geçirerek bize sunduğunu görüyoruz. Gördüğüm en doğal ve içten müzisyenlerden biri.

        Bağımsız, üretken, içten ve hikayeler dolu Şenceylik'in müzik serüvenini ilgiyle takip edeceğiz...

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