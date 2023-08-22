'Zaferin Rengi', beyazperdeye direnişi yansıtacak İnsanlık tarihinin en büyük direnişlerinden biri, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından birinin etrafında kurgulanarak sinemaya aktarılacak

1919'da işgal altındaki İstanbul’da düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu’da başlatılan eşsiz bir direnişin hikâyesini, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyacak olan 'Zaferin Rengi' için geri sayıma başladı.

Abdullah Oğuz

Eşsiz dostluklar, benzersiz bir aşk ve tarihe damga vurmuş bir spor müsabakasının nefes kesen hikayesiyle örülmüş olan 'Zaferin Rengi', önümüzdeki sezonun en iddialı sinema filmleri arasında olmaya aday.

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Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı 'Galip Bey’i canlandıracağı daha önce açıklanan Kubilay Aka ve 'Peyker' rolünde yer alacak olan Gülper Özdemir dışında filmde; Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edip) da dönemin sembol siyasetçileri, aydınları, askeri figür ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat verecek.

Birce Akalay

Yapımcı ve yönetmen Abdullah Oğuz tarafından Eylül ayında çekimlerine başlanacak olan 'Zaferin Rengi', izleyicilerle 2024’ün ilk yarısında sinemada buluşacak.