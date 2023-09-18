‘Zaman ve Mekan’ açıldı

Gama Gallery, ‘Zaman ve Mekan’ adlı sergisini Pera Palace Hotel’de açıldı. Açılışa Demet Sabancı Çetindoğan, Şahika Ercümen, İnci Aksoy, Bilge Öztürk, Sedat Aloğlu, Metin Fadıllıoğlu gibi iş, spor ve sanat dünyasından pek çok davetli katıldı.

Ayşegül Dinçkök... Rebirth Sergisinden Seçkiler

SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Kendi dalında birbirinden başarılı dört fotoğraf sanatçısının eserlerinden oluşan 'Zaman ve Mekan' sergisinde sanatçı Ayşegül Dinçkök serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen’le yaptığı sualtı çalışmalarıyla, Ceylan Atuk mekanların tarihleriyle üzerinde yaptığı araştırmalarıyla, Can Sarıçoban Paris Moda Haftası’ndaki görüntüleriyle ve Koray Erkaya Kanada’da yürüttüğü ödüllü eserleriyle çok farklı teknik ve uygulamalarla tek bir temada buluşuyor.

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Ayşegül Dinçkök’ün Rebirth fotoğraf sergisinde; şiddet, yasadışı avlanma, plastik atıklar, kirlilik, eşitsizlik gibi etkenlerin olduğu ve her geçen gün yaşanması zor dünyada tüm önlemlerin alındığı, canlıların dünya üzerinde tam bir harmoni içinde ortak yaşamlarını sürdürdüğü ve yeniden deniz kızlarının yaşamasına elverişli yaşam koşullarının oluştuğu gözler önüne seriliyor ve sergi, insanları dünyamızın geleceğine sahip çıkmaya davet ediyor.

Derinlere olan tutkusunu, derinlerde yaşayan nadide canlıları fotoğraflayarak hayata geçiren Dinçkök ilk sualtı fotoğraf sergisini MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde açtı. Profesyonel dalgıç olan Dinçkök, sergileri ile hem Türkiye’de hem de dünyada birçok başarılı projeye imza atmıştır.

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Koray Erkaya... Sergisinden Seçkiler