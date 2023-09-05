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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf ‘Zaman ve Mekan’ sergisi 13 Eylül'de açılıyor

        ‘Zaman ve Mekan’ sergisi 13 Eylül'de açılıyor

        Ayşegül Dinçkök, Ceylan Atuk, Can Sarıçoban ve Koray Erkaya'nın çalışmalarının yer aldığı 'Zaman ve Mekan' adlı fotoğraf sergisi 13 Eylül'de Pera Palace Hotel'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 11:01 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:01
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        'Zaman ve Mekan' 13 Eylül'de açılıyor
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        Gama Gallery, ‘Zaman ve Mekan’ sergisini 13 Eylül’de Pera Palace Hotel’de açıyor.

        Ayşegül Dinçkök
        Ayşegül Dinçkök

        Kendi dalında birbirinden başarılı dört fotoğraf sanatçısının eserlerinden oluşan “Zaman ve Mekan” sergisinde sanatçı Ayşegül Dinçkök serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen’le yaptığı sualtı çalışmalarıyla, Ceylan Atuk mekanların tarihleriyle üzerinde yaptığı araştırmalarıyla, Can Sarıçoban Paris Moda Haftası’ndaki görüntüleriyle ve Koray Erkaya Kanada’da yürüttüğü ödüllü eserleriyle çok farklı teknik ve uygulamalarla tek bir temada buluşuyor.

        Koray Erkaya
        Koray Erkaya

        Sergi Pazar günleri hariç 13 Eylül – 8 Ekim tarihleri arasında Pera Palace Hotel’de 13.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

        Ceylan Atuk
        Ceylan Atuk
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        #Koray Erkaya
        #Ayşegül Dinçkök
        #Can Sarıçoban
        #Pera Palace Hotel
        #fotoğraf
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