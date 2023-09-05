‘Zaman ve Mekan’ sergisi 13 Eylül'de açılıyor Ayşegül Dinçkök, Ceylan Atuk, Can Sarıçoban ve Koray Erkaya'nın çalışmalarının yer aldığı 'Zaman ve Mekan' adlı fotoğraf sergisi 13 Eylül'de Pera Palace Hotel'de sanatseverlerle buluşacak.

Gama Gallery, ‘Zaman ve Mekan’ sergisini 13 Eylül’de Pera Palace Hotel’de açıyor.

Ayşegül Dinçkök

Kendi dalında birbirinden başarılı dört fotoğraf sanatçısının eserlerinden oluşan “Zaman ve Mekan” sergisinde sanatçı Ayşegül Dinçkök serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen’le yaptığı sualtı çalışmalarıyla, Ceylan Atuk mekanların tarihleriyle üzerinde yaptığı araştırmalarıyla, Can Sarıçoban Paris Moda Haftası’ndaki görüntüleriyle ve Koray Erkaya Kanada’da yürüttüğü ödüllü eserleriyle çok farklı teknik ve uygulamalarla tek bir temada buluşuyor.

Koray Erkaya

Sergi Pazar günleri hariç 13 Eylül – 8 Ekim tarihleri arasında Pera Palace Hotel’de 13.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

Ceylan Atuk