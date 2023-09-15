'Zengin Mutfağı' Ankara ve Kayseri’de Vasıf Öngören imzalı 'Zengin Mutfağı' tiyatro oyunu, yepyeni kadrosuyla 26 Eylül'de Ankara Oran Sahne'de, 28 Eylül'de ise Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Epik tiyatronun Türkiye’deki en önemli eserlerinden biri kabul edilen 'Zengin Mutfağı', usta oyuncu Şener Şen ve genç oyuncuları buluşturan kadrosuyla bir kez daha sahnede. Oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına nasıl yansıdığını anlatıyor.

Vasıf Öngören imzalı oyun, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlandı ve beyazperdeye de uyarlandı. 1978 yılında ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları’nda aşçı Lütfü Usta’yı canlandıran Şener Şen'in, 40 yıl aradan sonra aynı rolde seyirci karşısına çıktığın oyunun biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.