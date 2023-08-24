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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Zuhal Olcay'dan caz rüzgarı

        Zuhal Olcay'dan caz rüzgarı

        Usta sanatçı Zuhal Olcay, 20 Eylül'de açık hava sahnesi YBY Woods Kemerburgaz Kent Ormanı'nda müzikseverlere sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir caz akşamı yaşatacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 09:38 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:38
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        Zuhal Olcay'dan caz rüzgarı
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        Duru sesi ve dinamizmi ile büyük beğeni toplayan Zuhal Olcay, 20 Eylül’de YBY Woods/Kemerburgaz Kent Ormanı'nda en sevilen şarkılarını seslendirecek. Olcay, İstanbul’un en büyük açık hava sahnesi YBY Woods’ta son albümünde yer alan bestelerin yanı sıra “Pervane”, “Yine Aşk Var”, “Ankara’da Aşık Olmak” gibi gönüllerde taht kurmuş unutulmaz şarkılarını da seslendirecek.

        Konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.

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        #zuhal olcay
        #YBY Woods
        #Biletinial
        #konser
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