Zuhal Olcay'dan caz rüzgarı
Usta sanatçı Zuhal Olcay, 20 Eylül'de açık hava sahnesi YBY Woods Kemerburgaz Kent Ormanı'nda müzikseverlere sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir caz akşamı yaşatacak.
Duru sesi ve dinamizmi ile büyük beğeni toplayan Zuhal Olcay, 20 Eylül’de YBY Woods/Kemerburgaz Kent Ormanı'nda en sevilen şarkılarını seslendirecek. Olcay, İstanbul’un en büyük açık hava sahnesi YBY Woods’ta son albümünde yer alan bestelerin yanı sıra “Pervane”, “Yine Aşk Var”, “Ankara’da Aşık Olmak” gibi gönüllerde taht kurmuş unutulmaz şarkılarını da seslendirecek.
Konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.