07 NİSAN 2017
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Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin Suriye'ye saldırısıyla ilgili ilk açıklama
DÜNYA

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin Suriye'ye saldırısıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye hava üssüne yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili açıklamada bulundu

07 Nisan 2017 Cuma, 10:30:15 Güncelleme: 13:48:39 AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD tarafından Şayrat Hava Üssüne yönelik bu sabah gerçekleştirilen hava saldırısını, Esed rejiminin savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye'de hava üssünü vurmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri tarafından Humus’ta bulunan Şayrat Hava Üssü’ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen hava saldırısını, Esed rejiminin savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

İdlib'de 4 Nisan Salı günü yaşananların, eli kanlı Esed rejiminin siyasi geçiş sürecini ve ateşkes çabalarını hiçe saydığını yeniden gösterdiğini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Bu tür saldırılardan kaçan 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye olarak bu saldırıyı bir kez daha kınıyoruz.

Şayrat Hava Üssünün kullanılamaz hale getirilmesi, sivillere yönelik kimyasal ve konvansiyonel saldırıların cevapsız kalmaması açısından önemli bir adımdır. Benzer katliamların yeniden yaşanmaması için acilen uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Suriyedeki insani krizin sona erdirilmesi adına uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi önem arzetmektedir."

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YORUMLAR 5
  • haberturk_takipcisi 4 saat önce
    Sayın Bakanımızın açıklamalarına tamamen katılıyorum.
  • Misafir 5 saat önce
    akp ye hiç güvenmiyorum.
  • Misafir 5 saat önce
    kimyasal silahı da, füzeleri de Amerika attı. bunu bile bile nasıl desteklersiniz.
  • Misafir 5 saat önce
    ABD'nin vurması insanın zoruna gidiyor yinede. vuracak olanlar bölge ülkeleri olmalıydı
  • Misafir 5 saat önce
    adamsın
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