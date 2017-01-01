07 NİSAN 2017
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Numan Kurtulmuş
DÜNYA

Numan Kurtulmuş: ABD'nin Suriye operasyonu olumlu

ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'nü vurmasıyla ilgili Hükümetten ilk açıklamayı Numan Kurtulmuş yaptı

07 Nisan 2017 Cuma, 09:01:46 Güncelleme: 10:36:32 HABERTURK.COM

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ABD'nin Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü'ne yönelik operasyonun olumlu ve anlamlı olduğunu söyledi.

Fox TV'de soruları yanıtlayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"ULUSLARARASI CAMİA NET OLMALI"

Cumhurbaşkanımızın da açıkça ifade ettiği gibi biz sadece laf değil icraat görmek istiyoruz. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri tarafından oradaki askeri üssün vurulması, yani kalkıp sivillerin üzerine ateş eden, muhtemelen kimyasal silahları sivillerin üstüne atan o askeri üssün vurulması önemlidir, anlamlıdır. Ama uluslararası camia, Esed rejiminin bu barbarlığına karşı tavrını çok net bir şekilde sürdürmelidir. Ta ki Esed rejimi artık halkına zarar veremez hale gelebilene kadar. Dolayısıyla bunu olumlu karşılıyoruz ama bunun sonunun gelmesinin ve Esed rejiminin tamamıyla uluslararası alanda cezalandırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz."

"SURİYE'DE BARIŞ SÜRECİ HIZLANMALI"

Bir an evvel Suriye'de önce Esed rejiminin bu barbarlığının durdurulması lazım. Bir an evvel Suriye'de başlatılmış olan barış sürecinin hızlandırılması ve empoze edilmiş bir barış değil, Suriye'de bu kadar acı çeken halkın bütün kesimlerinin kabul edebileceği adil bir barışın, kalıcı bir barışın sağlanması şarttır. Ümit ederim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu barışın sağlanmasına da katkı sağlar. Esed rejiminin artık bu barbarca adımları atmasının önüne geçer ve barış sürecinin teşvik edilmesini sağlar.

 

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YORUMLAR 10
  • Misafir 8 saat önce
    ortadoğu kaynıyor bir 10 sene sonra neler olur acaba
  • Misafir 8 saat önce
    Amerika'nın oyununa gelmiyelim...
  • Misafir 9 saat önce
    bu rusyaya parmak gostermekten baska bir sey degil.
  • Misafir 9 saat önce
    tamamen gostermelik, vuracakti madem haber verilir mi? amaci ne saldirinin onu da aciklasinlar.
  • Misafir 9 saat önce
    Hala ABD oyununa geliyorlar. Libyadaki gibi kandırılacaklar.
  • Misafir 9 saat önce
    Yazıklar olsun müslüman ülkeyi amerika vuruyo nasıl desteklersin
  • Misafir 10 saat önce
    Esad bir göz doktoru. Bir doktor kimyasal silah kullandı.
  • Misafir 10 saat önce
    Kimyasal olmuş kimyasalsız olmuş netiçede insanlar ölüyor bu zulüm ne zaman bitecek
  • Misafir 10 saat önce
    2. füze attı attı ya kahraman olur şimdi ABD
  • Misafir 10 saat önce
    çok manidar.
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