Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ABD'nin Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü'ne yönelik operasyonun olumlu ve anlamlı olduğunu söyledi.
Fox TV'de soruları yanıtlayan Kurtulmuş, şunları söyledi:
"ULUSLARARASI CAMİA NET OLMALI"
Cumhurbaşkanımızın da açıkça ifade ettiği gibi biz sadece laf değil icraat görmek istiyoruz. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri tarafından oradaki askeri üssün vurulması, yani kalkıp sivillerin üzerine ateş eden, muhtemelen kimyasal silahları sivillerin üstüne atan o askeri üssün vurulması önemlidir, anlamlıdır. Ama uluslararası camia, Esed rejiminin bu barbarlığına karşı tavrını çok net bir şekilde sürdürmelidir. Ta ki Esed rejimi artık halkına zarar veremez hale gelebilene kadar. Dolayısıyla bunu olumlu karşılıyoruz ama bunun sonunun gelmesinin ve Esed rejiminin tamamıyla uluslararası alanda cezalandırılmasının şart olduğunu düşünüyoruz."
"SURİYE'DE BARIŞ SÜRECİ HIZLANMALI"
Bir an evvel Suriye'de önce Esed rejiminin bu barbarlığının durdurulması lazım. Bir an evvel Suriye'de başlatılmış olan barış sürecinin hızlandırılması ve empoze edilmiş bir barış değil, Suriye'de bu kadar acı çeken halkın bütün kesimlerinin kabul edebileceği adil bir barışın, kalıcı bir barışın sağlanması şarttır. Ümit ederim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu operasyonu barışın sağlanmasına da katkı sağlar. Esed rejiminin artık bu barbarca adımları atmasının önüne geçer ve barış sürecinin teşvik edilmesini sağlar.
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Misafir 8 saat önceortadoğu kaynıyor bir 10 sene sonra neler olur acaba00
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Misafir 8 saat önceAmerika'nın oyununa gelmiyelim...00
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Misafir 9 saat öncebu rusyaya parmak gostermekten baska bir sey degil.00
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Misafir 9 saat öncetamamen gostermelik, vuracakti madem haber verilir mi? amaci ne saldirinin onu da aciklasinlar.00
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Misafir 9 saat önceHala ABD oyununa geliyorlar. Libyadaki gibi kandırılacaklar.90
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Misafir 9 saat önceYazıklar olsun müslüman ülkeyi amerika vuruyo nasıl desteklersin30
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Misafir 10 saat önceEsad bir göz doktoru. Bir doktor kimyasal silah kullandı.00
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Misafir 10 saat önceKimyasal olmuş kimyasalsız olmuş netiçede insanlar ölüyor bu zulüm ne zaman bitecek00
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Misafir 10 saat önce2. füze attı attı ya kahraman olur şimdi ABD00
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Misafir 10 saat önceçok manidar.00