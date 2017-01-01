Esed'e göre Suriye'de yüz binler değil, on binler öldü

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, ülkede Mart 2011’den bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Esed, “Basından duyduğunuz gibi Suriye’de yüz binlerce kişi ölmedi, on binlerce kişi öldü. Elbette, kendisinden haber alınamayan kişiler de hesaba katılabilir. Bunlar resmi rakamlar. Ancak Batı’dakiler ölü sayısına öldürülen teröristleri de dahil ediyor. Sayıları çok fazla olan teröristler, devlet tarafından hayatını kaybetmiş kişiler olarak görülmüyor. Aynı durum Suriye’ye savaşmaya gelen yabancılar için de geçerli. Onların sayısı on binleri, belki de yüz binleri bulabilir.” dedi.

Esed, rakamların olduğundan fazla gösterildiğini iddia ederek, verilerin 'durumun ne kadar feci olduğunu göstermek ve Suriye’ye müdahale etmek için insani gerekçe olarak kullanmak amacıyla' şişirildiğini savundu.

"SALDIRININ ARKASINDA NUSRA CEPHESİ VAR"

Öte yandan Reuters'ın haberine göre Esed, Suriye'de muhaliflerle Esed rejimi arasındaki mutabakat kapsamında tahliye edilen sivillerin otobüslerine düzenlenen bombalı saldırının arkasında, eskiden Nusra Cephesi olarak bilinen grubun olduğunu söyledi.

126 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlenen olmamıştı.