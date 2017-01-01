15 NİSAN 2017
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Suriye'de otobüs konvoyunda patlama! Ölü ve yaralılar var

Suriye'de karşılıklı tahliye anlaşması kapsamında sivil ve askeri unsurları taşıyacak konvoya bombalı saldırı düzenlendi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 16:22:05 Güncelleme: 17:17:02 HABERTURK.COM

Suriye'de 4 kuşatma bölgesinden sivil ve askeri unsurları tahliye eden konvoyların kontrol noktalarında bekleyişi sırasında bombalı araç saldırısı meydana geldi.

Beldelerden gelen konvoyun Raşidin'de muhaliflerin kontrol noktasında bekletildiği sırada, bir bombalı araç saldırısı düzenlendi. 

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

TAHLİYELER DÜN BAŞLADI

Suriye'de muhalifler ile Beşşar Esed rejimi arasında, 4 kuşatma bölgesinden karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında, sivil ve askeri unsurların çıkışı dün başlamıştı.

Muhaliflerin kuşatma altında tuttuğu Fua ve Kefreya beldelerinde bulunan rejim yanlıları, tahliye konvoyları eşliğinde Halep'in Raşidin bölgesine ulaşmıştı.

Şam'ın batısında rejim kuşatmasındaki Madaya beldesinden 2 bin 200 ve Zebadani ilçesinden 150 askeri muhalif ve sivilin bindirildiği otobüsler, dün sabah erken saatlerde hareket etmişti.

Zebadani tamamen boşalırken, Madaya'da siviller ve askeri muhaliflerden oluşan 4 bin kişi kaldı.

Madaya ve Zebadani'den tahliye edilenler, İdlib il merkezi ve kuzey kırsalındaki kamplara yerleştirilecek.

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinde, rejim güçlerinin kuşatma altında tutulduğu Fua ve Kefreya beldelerinden ise askeri ve sivil unsurlardan oluşan 8 bin kişi tahliye edilecek.

Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı ve Şii nüfusa sahip Fua ile Kefreya'yı, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı militanlar kontrol ediyor. Yaklaşık 2 yıldır muhaliflerin kuşatmasında olan beldelere, rejim havadan yoğun şekilde insani ve askeri yardım ulaştırıyor.

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SURİYE'DE OTOBÜS KONVOYUNDA PATLAMA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR