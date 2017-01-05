İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Bayraklı Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın, hakim ve savcıların kullandığı ve ağır ceza mahkemelerine de gidilen C girişindeki polis noktasına yönelik bir bombalı araç saldırısı olduğu tahmin ediliyor.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis bölgeyi giriş ve çıkışlara kapattı.



Adliye yakınındaki bir aracın yandığı görülürken, patlamanın ardından çatışma çıktığı bildirildi. Öte yandan iki ayrı patlama sesi duyulduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, saldırıda 1 polis memuru ile 1 adliye çalışanı şehit oldu.Saldırının ardından gelen ilk bilgilerde 2'si polis 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Habertürk muhabiri, yaralılardan birinin, silah seslerini duyduktan sonra adliye camına çıkan bir kadın mübaşir olduğunu bildirdi.Resmi kaynaklardan teyit edilmeyen bilgilere göre, patlamanın ardından iki teröristin öldürüldüğü belirtiliyor. Öte yandan bir teröristin de arandığı öğrenildi.Siyah montlu ve 1,65-1,70 metre botundaki terörist aranıyor.Habertürk muhabirinin edindiği bilgilere göre Renault marka araçla olay yerine gelen iki terörist araçlarını polis kulübesi önüne bırakıp ellerinde kaleşnikof silahla çevreye ateş açarak içeri girmeye çalıştı. İki terörist etkisiz hale getirilirken teröristlerden birinin yanında gitar kılıfı tespit edildi. Gitar kılıfının içinde başka silahların da bulunduğu iddia edildi.NEŞET DİŞKAYA / HABERTÜRK HABER MERKEZİ

GEÇİCİ YAYIN KISITLAMASI



Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiği bildirildi. Geçici yayın kısıtlamasının, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında tüm medya hizmet sağlayıcıların haber, görüntü ve yorumlara yer vermemesini kapsadığı kaydedildi.