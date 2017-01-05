İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Bayraklı Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın, hakim ve savcıların kullandığı ve ağır ceza mahkemelerine de gidilen C girişindeki polis noktasına yönelik bir bombalı araç saldırısı olduğu tahmin ediliyor.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis bölgeyi giriş ve çıkışlara kapattı.
Adliye yakınındaki bir aracın yandığı görülürken, patlamanın ardından çatışma çıktığı bildirildi. Öte yandan iki ayrı patlama sesi duyulduğu öğrenildi.
1 POLİS, 1 ASLİYE ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU
Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, saldırıda 1 polis memuru ile 1 adliye çalışanı şehit oldu.
Saldırının ardından gelen ilk bilgilerde 2'si polis 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Habertürk muhabiri, yaralılardan birinin, silah seslerini duyduktan sonra adliye camına çıkan bir kadın mübaşir olduğunu bildirdi.
İKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1 TERÖRİST ARANIYOR
Resmi kaynaklardan teyit edilmeyen bilgilere göre, patlamanın ardından iki teröristin öldürüldüğü belirtiliyor. Öte yandan bir teröristin de arandığı öğrenildi.
Siyah montlu ve 1,65-1,70 metre botundaki terörist aranıyor.
GİTAR KILIFINDA SİLAH
Habertürk muhabirinin edindiği bilgilere göre Renault marka araçla olay yerine gelen iki terörist araçlarını polis kulübesi önüne bırakıp ellerinde kaleşnikof silahla çevreye ateş açarak içeri girmeye çalıştı. İki terörist etkisiz hale getirilirken teröristlerden birinin yanında gitar kılıfı tespit edildi. Gitar kılıfının içinde başka silahların da bulunduğu iddia edildi.
NEŞET DİŞKAYA / HABERTÜRK HABER MERKEZİ
GEÇİCİ YAYIN KISITLAMASI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiği bildirildi. Geçici yayın kısıtlamasının, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında tüm medya hizmet sağlayıcıların haber, görüntü ve yorumlara yer vermemesini kapsadığı kaydedildi.
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Misafir 7 dakika önceYeteerrrrrrrr bitsin artık bu terör00
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Misafir 8 dakika önceArtık Yeter, Biz Teröre Boyun Eğmek, Hergün Ölmek,Şehit Vermek İstemiyoruz. Artık Yeter. Türk Bayrağının Gölgesinde, Ülkemizde Sağlıklı, Huzurlu Olmak İstiyoruz. Tarihini KANLA Yazmış Bi Milleti Böyle Patlamalarla Yıldıramazsınız.. Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene ..30
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Misafir 10 dakika önceLanetliyorum terörü de teröristtide.00
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Misafir 10 dakika öncebir olur bin diriliriz...33
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Misafir 12 dakika önceAllah kahretsin nereye gidiyo güzelim ülke yeter artık30
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Misafir 17 dakika önceBİZİ YILDIRAMAZLAR .150
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Misafir 17 dakika önceidam gelsin artık herkez istiyor180
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Misafir 18 dakika önceBiz büyük bir milletiz.ama artık son olsun yanmasın canlarimiz. Allah türkün yardımcısı olsun120
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Misafir 24 dakika önceBunlar fetodende tehlikeli.30
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Misafir 25 dakika öncetek çözüm idam ve sınırdışı60