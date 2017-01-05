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İzmir Adliyesi
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İzmir Adliyesi yakınında patlama

Patlamanın ardından çatışma çıktı, iki terörist öldürüldü, kaçan bir terörist aranıyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:17:50 Güncelleme: 17:27:13

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Bayraklı Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın, hakim ve savcıların kullandığı ve ağır ceza mahkemelerine de gidilen C girişindeki polis noktasına yönelik bir bombalı araç saldırısı olduğu tahmin ediliyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis bölgeyi giriş ve çıkışlara kapattı.

Adliye yakınındaki bir aracın yandığı görülürken, patlamanın ardından çatışma çıktığı bildirildi. Öte yandan iki ayrı patlama sesi duyulduğu öğrenildi. 



1 POLİS, 1 ASLİYE ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU

Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, saldırıda 1 polis memuru ile 1 adliye çalışanı şehit oldu.

Saldırının ardından gelen ilk bilgilerde 2'si polis 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Habertürk muhabiri, yaralılardan birinin, silah seslerini duyduktan sonra adliye camına çıkan bir kadın mübaşir olduğunu bildirdi.

İKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, 1 TERÖRİST ARANIYOR

Resmi kaynaklardan teyit edilmeyen bilgilere göre, patlamanın ardından iki teröristin öldürüldüğü belirtiliyor. Öte yandan bir teröristin de arandığı öğrenildi. 

Siyah montlu ve 1,65-1,70 metre botundaki terörist aranıyor.

GİTAR KILIFINDA SİLAH

Habertürk muhabirinin edindiği bilgilere göre Renault marka araçla olay yerine gelen iki terörist araçlarını polis kulübesi önüne bırakıp ellerinde kaleşnikof silahla çevreye ateş açarak içeri girmeye çalıştı. İki terörist etkisiz hale getirilirken teröristlerden birinin yanında gitar kılıfı tespit edildi. Gitar kılıfının içinde başka silahların da bulunduğu iddia edildi.

NEŞET DİŞKAYA / HABERTÜRK HABER MERKEZİ

GEÇİCİ YAYIN KISITLAMASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiği bildirildi. Geçici yayın kısıtlamasının, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında tüm medya hizmet sağlayıcıların haber, görüntü ve yorumlara yer vermemesini kapsadığı kaydedildi.

 

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YORUMLAR 48
  • Misafir 7 dakika önce
    Yeteerrrrrrrr bitsin artık bu terör
  • Misafir 8 dakika önce
    Artık Yeter, Biz Teröre Boyun Eğmek, Hergün Ölmek,Şehit Vermek İstemiyoruz. Artık Yeter. Türk Bayrağının Gölgesinde, Ülkemizde Sağlıklı, Huzurlu Olmak İstiyoruz. Tarihini KANLA Yazmış Bi Milleti Böyle Patlamalarla Yıldıramazsınız.. Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene ..
  • Misafir 10 dakika önce
    Lanetliyorum terörü de teröristtide.
  • Misafir 10 dakika önce
    bir olur bin diriliriz...
  • Misafir 12 dakika önce
    Allah kahretsin nereye gidiyo güzelim ülke yeter artık
  • Misafir 17 dakika önce
    BİZİ YILDIRAMAZLAR .
  • Misafir 17 dakika önce
    idam gelsin artık herkez istiyor
  • Misafir 18 dakika önce
    Biz büyük bir milletiz.ama artık son olsun yanmasın canlarimiz. Allah türkün yardımcısı olsun
  • Misafir 24 dakika önce
    Bunlar fetodende tehlikeli.
  • Misafir 25 dakika önce
    tek çözüm idam ve sınırdışı
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