AKM'de 5 sergi birden

RÖNESANS RÜYALARINI İSTANBUL’DA KEŞFETMEK 14'üncü ve 17'nci yüzyılları arasında üretilmiş milyonlarca sanat eserinin görsel verilerinden oluşan Refik Anadol “Rönesans Rüyaları” dijital sergisi Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bugüne kadar Türkiye’nin en özel mekanlarında sergilendi. “Rönesans Rüyaları” Kapadokya’da Meryem Ana Kilisesi’nde, Gaziantep’te Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde, Başkent’te CSO ADA Ankara’da ve şimdi de İstanbul’un gözbebeği Atatürk Kültür Merkezinde sanatseverler ile buluşuyor.

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100 SANATÇININ ÜRETTİĞİ ÖZGÜN ESERLER

Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla Beyoğlu Kültür Yolu festivali kapsamında, AKM’de açılan sergide 100 sanatçının ürettiği özgün eserler yer alıyor. 256 eserin görülebildiği sergide, resim ve heykel çalışmaları, birlikte var olmak, toplumsal uyum, hoşgörü, saygı, iş birliği ve empati gibi değerler işlendi.

Serginin Küratörü Beste Gürsu, proje kapsamında farklı jenerasyonlardan ve çağdaş sanatın farklı disiplinlerinden 100 sanatçı bir araya geldi. Gürsu, “Sanatçılarımızın hepsi anonim nitelikte eser üretti, herhangi bir ünlüye ait eserler değil. Bu, onların sanatlarındaki olgunluğu ve yansıtmakistediği kimlikleri bize en iyi şekilde gösteriyor” diyor. Sergi 30 Ekim’ekadar AKM Galeride sanatseverler ile ücretsiz buluşacak.