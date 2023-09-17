Çanakkale'de tarih bezeli kültür yolu

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HEDEF; 2028'E KADAR 35 ŞEHİR

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, gerek organize edildiği şehirlerin, gerekse çevre illerin sakinleri tarafından büyük ilgi gördü. Festivallerin yoğun bir şekilde takip edilmesinin ana nedenlerinden biri etkinlik çeşitliliği. Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali, Sümela Kültür Yolu Festvali ile Palandöken Kültür Yolu Festivali'nde toplam 110'dan fazla noktada düzenlenen bin 200'den fazla etkinliğe 3 milyon 700 bin katılım sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde her yıl 5 yeni şehrin katılımıyla 2028'e kadar olan süreçte festival düzenlenen şehir sayısını 35 olarak hedefledi.