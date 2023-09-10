Filenin Sultanları'nın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları
Filenin Sultanları, önce Milletler Ligi, ardından da Avrupa Şampiyonası'nda kazandıkları altın madalyayla ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Geriye düşmelerine rağmen maçı çevirme konusunda uzmanlaşan Filenin Sultanları, atasözlerinin de sultanı oldu. Dünya sıralamasında ilk sırada yer alan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ve 2025 Dünya Şampiyonası'nda başta altın olmak üzere madalya kazanmak. Bu organizasyonlarda kazanılacak madalyayla tüm kulvarlarda kürsüye çıkmış olacağız. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın röntgeni niteliğindeki derecelerini, 'Filenin Sultanları' ünvanının kaynağının ne olduğunu ve fazlasını Haftanın Portresi'nde okuyacaksınız
• Geçtiğimiz hafta bugün, ülkece, bir an önce akşam olmasını bekliyorduk.
Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan ile karşılaşacaktı. Belki de Avrupa Şampiyonası’nda ilk altın madalyamızı kazanacaktık.
• Maç başladı, ardı ardına gelen set hataları nedeniyle “Yine öyle mi olacak?” endişesi baş göstermeye başladı. Zira; Sırbistan, bizi 2021'deki Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yenmişti.
• Pazar günkü maçta onlar öne geçti, biz yakaladık.
Setler, 2 – 2 olunca bir rahatlama geldi. O rahatlama, Filenin Sultanları’nın yüzündeki azim emareleri ve yarı finaldeki İtalya maçının kopyası olması nedeniyleydi
Bu nedenle maç boyunca en rahat izlediğim set, final setiydi.
• Geriye düşmelerine rağmen maçı çevirme konusunda uzmanlaşan Filenin Sultanları, böylelikle atasözlerinin de sultanı oldu. Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya maçında da olduğu gibi final maçında da iki kez geriye düştüğü maçı şampiyonlukla tamamladı. Milli voleybolcularımız, bir kez daha ‘Gün doğmadan neler doğar’, ‘Çıkmadık candan umut kesilmez’, ‘Umut, çalışkanların gerçekleştireceği rüyadır’, ‘Umut olmadan, umut edilen ele geçirilemez’, ‘Sabah ola, hayrola' gibi atasözlerinin geçerliliğini gözler önüne serdi.
Kalamış Atatürk Parkı'nda şampiyonluk maçını toplu halde izleyenler.
• Maçı, şehir meydanlarında kurulan büyük ekranlarda izleyenler; oradakilerle, evlerinde izleyenler ise aile fertleriyle kucaklaştı.
Kazandığımız bir milli maç sonrası daha kendimizi iyi hissettik, özgüvenle pompalandık.
Şimdilerde yeni bir başarıyı kutlamaya hazırlanıyoruz. Ki o başarı, spor yarışmalarının en üst mertebesi olan olimpiyat. Katılmaya hak kazandığımız takdirde orada alacağımız madalyayla ülkece kendimizi daha da iyi hissedeceğiz. Hele o madalya, altın olursa…
AVRUPA ŞAMPİYONU KADRO
• Eda Erdem Dündar (Kaptan)… Fenerbahçe
• Aslı Kalaç… Fenerbahçe
• Ayça Aykaç… VakıfBank SK
• Cansu Özbay… VakıfBank SK
• Derya Cebecioğlu… VakıfBank SK
• Ebrar Karakurt… Lokomotiv Kaliningrad
• Elif Şahin… Eczacıbaşı
• Gizem Örge… Fenerbahçe
• Hande Baladın… Eczacıbaşı
• Kübra Akman… Türk Hava Yolları
• İlkin Aydın… Galatarasay
• Melissa Vargas… Fenerbahçe
• Simge Aköz… Eczacıbaşı
• Zehra Güneş… VakıfBank SK
* Baş antrenör... Daniele Santarelli
• Dünya sıralamasında ilk sırada yer alan Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı'nın hedefi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ve 2025 Dünya Şampiyonası'nda başta altın olmak üzere madalya kazanmak. Bu organizasyonlarda kazanılacak madalyayla tüm kulvarda kürsüye çıkmış olacağız.
Filenin Sultanları, dünya sıralamasında 365.64 puan ile ilk sırada yer alırken en yakın rakibi ABD'ye 7.19 puan fark attı.
İlk 10 takım şöyle;
• Türkiye... 365.64
• ABD... 358.45
• İtalya... 354.41
• Brezilya... 346.21
• Sırbistan... 345.74
• Çin... 345.20
• Polonya... 315.30
• Japonya... 304.27
• Dominik Cumhuiyeti... 269.41
• Hollanda... 258.44
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avrupa Şampiyonası öncesinde kamp çalışmalarını takip etti.
• Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa şampiyonluğu sonrasında duygularını; Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında dünyanın bir numarası olmak, ardından Avrupa şampiyonu olarak bu çifte zaferi yaşatmak gerçekten bizler için gurur verici. Yaşanan bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama bunun burada kalmaması lazım. Sürdürülebilir başarı lazım. Önümüzde olimpiyatlar var. Cumhuriyetin 100’üncü yılında gelen bu zaferler 101’inci yılda 102’nci yılda da devam etmeli. Bir tek olimpiyat madalyası kaldı” şeklinde dile getirdi.
• Peki bugüne kadar A Milli Kadın Voleybol Takımı, hangi başarıları elde etti?
O başarılara gelmeden önce ülkemizdeki kadın voleybolunun tarihine bakalım.
ABD'li beden eğitimi öğretmeni William G. Morgan, 1895'te top yere değmeden vurma ilkesinden yola çıkarak 'voleybol' adını verdiği sporu tasarladı.
• 1919... Voleybol, ABD'liler tarafından Türkiye'ye getirildi.
• 1924... Kız öğrenciler arasında ilk turnuva yapıldı. Şampiyon, İstanbul Kız Lisesi oldu.
• 1957… Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı, ilk uluslararası maçını Uluslararası İstanbul Turnuvası’nda yaptı.
• 1958… Türkiye Voleybol Federasyonu, Voleybol - Eltopu Federasyonu adıyla kuruldu.
• 2004… Türkiye Voleybol Federasyonu, özerk hale geldi.
Selim Sırrı Tarcan (1874 - 1957)
• Ülkemizde voleybolun ilk tohumları, Türk sporunun efsane ve simge ismi Selim Sırrı Tarcan'ın girişimleriyle 1919’da atıldı. Okullarda beden eğitimi dersleri konulmaya başlanırken Tarcan'ın girişimleriyle beden eğitimi öğretmenleri, öğrencilere voleybol öğretmeye başladı.
Sabiha Rıfat Gürayman (1910 - 2003)
• Türkiye'deki ilk voleybol takımı, 1927'de Fenerbahçe tarafından Sabiha Rıfat Gürayman'ın girişimleriyle kuruldu. Ne var ki rakip bulunamadığı için takım bir süre sonra dağıldı. Bunun üzerine Gürayman, 1929'da Fenerbahçe erkek takımıyla maçlara çıktı.
• Sabiha Rıfat Gürayman, İstanbul şampiyonluğunu kazanan takımda 5 erkek voleybolcuyla birlikte mücadele verdi.
• 1980'li yıllara kadar kadın voleybolu kulüp ve milli takım olarak uluslararası düzeyde başarı elde edemedi. Elbette bunun nedenleri arasında iki unsur bir hayli önemli.
Birincisi; özerk federasyonunun geç kurulması.
İkincisi; deplasmanlı ligin 1984 - 1985 sezonunda başlamış olması.
Bu tarihten sonra başta baş antrenör Cengiz Göllü yönetimindeki Türk voleybolu büyük bir atılım yaparak kısa sürede uluslararası başarılar elde etmeye başladı. Günün sonunda, kulüpler olarak da milli takım olarak da dünyanın en iyisi olmayı başardı.
• Kadın voleybolunda kulüpler bazında ilk en büyük başarı 2010'da elde edildi. Fenerbahçe, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Kulüplerarası Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Sollys Osasco takımını 3-0 yenerek tarihte dünya şampiyonu olan ilk Türk takımı olmayı başardı.
VAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN ULUSLARARASI BAŞARILARI
• FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu… 4
• CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu… 6
• Avrupa Challenge Kupası Şampiyonluğu… 1
• Avrupa Top Teams Kupası Şampiyonluğu… 1
• FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası İkinciliği… 2
• Şampiyon Kulüpler Kupası İkinciliği… 2
• Avrupa Şampiyonlar Ligi İkinciliği… 3
• FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Üçüncülüğü… 3
• Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü… 2
• CEV Cup Üçüncülüğü… 1
TOPLAM… 25
ECZACIBAŞI KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN ULUSLARARASI BAŞARILARI
• FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu… 2
• CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu… 1
• CEV Kupası Birincilik… 3
• FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası İkinciliği… 1
• CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği… 2
• Avrupa Challenge Kupası İkinciliği… 1
• FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Üçüncülüğü… 2
• CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü… 1
• CEV Kupası Üçüncülüğü… 1
TOPLAM… 14
FENERBAHÇE KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NIN ULUSLARARASI BAŞARILARI
• FIVB Dünya Kupası Şampiyonluğu… 1
• CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu… 1
• CEV Kupası Birincilik… 1
• FIVB Dünya Kupası Üçüncülüğü… 2
• CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği… 1
• CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü… 3
• CEV Kupası İkincilik… 1
• CEV Kupası Üçüncülük… 1
TOPLAM… 11
• Milli takım düzeyinde ise FIVB Dünya Şampiyonası'nda ve olimpiyatlarda henüz kürsüye çıkamadık.
5 kez katıldığımız FIVB Dünya Şampiyonası'nda en iyi derecemiz 6'ncılık olurken, iki kez katıldığımız olimpiyatlarda en iyi derecemiz 5'incilik oldu.
MİLLİ TAKIM KADINLAR
• Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugüne kadar; 23 altın, 19 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplamda 61 madalya kazandı.
1980’LER
• Balkan Şampiyonası (1985)… Bronz / Cengiz Göllü
• Akdeniz Oyunları (1987)… Gümüş / Cengiz Göllü
• Bahar Kupası (1988)… Bronz / Cengiz Göllü
• Yılbaşı Turnuvası (1988)… Gümüş / Cengiz Göllü
• Bahar Kupası (1989)… Gümüş / Erdal Önder
• Almanya Özel Turnuva (1989)… Bronz / Mete Döğüşçü
• Yılbaşı Turnuvası (1989)... Altın / Cengiz Göllü
• ALTIN... 1
• GÜMÜŞ... 3
• BRONZ... 3
1990’LAR
• Bahar Kupası (1990)… Altın / Vlademir Kuzitgin
• Bahar Kupası (1991)… Gümüş / Vlademir Kuzitgin
• Akdeniz Oyunları (1991)… Gümüş / Mete Döğüşçü
• Yılbaşı Turnuvası (1991)… Altın / Cengiz Göllü
• Bahar Kupası (1992)… Altın / Deniz Esinduy
• Balkan Şampiyonası (1992)… Altın / Cengiz Göllü
• Yılbaşı Turnuvası (1992)… Altın / Deniz Esinduy
• Akdeniz Oyunları (1993)… Bronz / Deniz Esinduy
• Bahar Kupası (1994)… Bronz / Adnan Kıstak
• Yılbaşı Turnuvası (1994)… Altın / Adnan Kıstak
• Bahar Kupası (1997)… Bronz / Gökhan Edman
• Akdeniz Oyunları (1997)… Gümüş / Reşat Yazıcıoğulları
• Bahar Kupası (1998)… Altın / Reşat Yazıcıoğulları
• ALTIN... 7
• GÜMÜŞ... 3
• BRONZ... 3
2000’LER
• Akdeniz Oyunları (2001)… Gümüş / Reşat Yazıcıoğulları
• Bahar Kupası (2002)… Altın / Deniz Esinduy
• Bahar Kupası (2003)… Altın / Deniz Esinduy
• Avrupa Şampiyonası (2003)… Gümüş / Reşat Yazıcıoğulları
• Macaristan Savaria Turnuvası (2003)… Altın / Deniz Esinduy
• Tomis ‘Costin Musat’ Trohy turnuvası (2003)… Gümüş / Deniz Esinduy
• Bahar Kupası (2005)… Altın / Adnan Kıstak
• Boris Yeltsin Turnuvası (2005)… Bronz / Reşat Yazıcıoğulları
• Akdeniz Oyunları (2005)… Altın / Reşat Yazıcıoğulları
• Boris Yeltsin Turnuvası (2007)… Bronz / Alessandro Chiappini
• Alassio Turnuvası (2007)… Gümüş / Alessandro Chiappini
• Haydar Aliyev Turnuvası (2007)… Altın / Alessandro Chiappini
• Akdeniz Oyunları (2009)… Gümüş / Alessandro Chiappini
• Avrupa Ligi (2009)… Gümüş / Alessandro Chiappini
• ALTIN... 6
• GÜMÜŞ... 6
• BRONZ... 2
2010’LAR
• Çin Turnuvası (2010)… Altın / Alessandro Chiappini
• Avrupa Ligi (2010)… Bronz / Alessandro Chiappini
• Avrupa Ligi (2011)… Gümüş / Marco Motto
• Avrupa Şampiyonası (2011)… Bronz / Marco Motto
• Grand Prix (2012)… Bronz / Marco Motto
• Alasio Turnuvası (2012)… Altın / Marco Motto
• Akdeniz Oyunları (2013)… Gümüş / Massimo Barbolini
• Alassio Turnuvası (2013)… Bronz / Massimo Barbolini
• Avrupa Ligi (2014)… Altın / Ferhat Akbaş
• Montreux Volley Masters (2015)… Altın / Ferhat Akbaş
• Birinci Avrupa Olimpiyat Oyunları (2015)… Altın / Ferhat Akbaş
• Avrupa Ligi (2015)… Gümüş / İsmail Yengil
• Montreux Volley Masters (2016)… Bronz / Ferhat Akbaş
• İslami Dayanışma Oyunları (2017)… Gümüş / Özkan Gönülaçar
• Boris Yeltsin Turnuvası (2017)… Bronz / Giovanni Guidetti
• Avrupa Şampiyonası (2017)… Bronz / Giovanni Guidetti
• Milletler Ligi (2018)… Gümüş / Giovanni Guidetti
• Akdeniz Oyunları (2018)… Bronz / Alper Hamurcu
• Gloria Cup (2018)… Altın / Giovanni Guidetti
• Montreux Volley Masters (2018)… Bronz / Giovanni Guidetti
• Avrupa Şampiyonası (2019)… Gümüş / Giovanni Guidetti
• ALTIN... 6
• GÜMÜŞ... 6
• BRONZ... 9
2020’LER
• Milletler Ligi (2021)… Bronz / Giovanni Guidetti
• Avrupa Şampiyonası (2021)… Bronz / Giovanni Guidetti
• Akdeniz Oyunları (2022)… Gümüş / Alper Hamurcu
• İslami Dayanışma Oyunları (2022)… Altın / Alper Hamurcu
• Milletler Ligi (2023)… Altın / Daniele Santarelli
• Avrupa Şampiyonası (2023)… Altın / Daniele Santarelli
• ALTIN... 3
• GÜMÜŞ... 1
• BRONZ... 2
Türk voleybolunun gelişmesinde büyük pay sahibi olan Cengiz Göllü (solda), 2014'te hayatını kaybetti.
EN ÇOK MADALYA KAZANAN BAŞ ANTRENÖRLER
• CENGİZ GÖLLÜ… 7 kez
3 Altın / 2 Gümüş / 2 Bronz
• GIOVANNI GUIDETTI… 8 kez
1 Altın / 2 Gümüş / 5 Bronz
* Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı’nı çalıştıran yabancı baş antrenörlerin 4’ü İtalyan, biri ise Rus.
DANIELE SANTARELLI’NİN BAŞARILARI
Imoco Valley (İtalya)
• Lig Şampiyonluğu… 4
• İtalya Kupası... 3
• İtalya Süper Kupası… 4
• Dünya Kulüpler Şampiyonluğu… 1
A Milli Kadın Voleybol (Hırvatistan)
• Avrupa Ligi Gümüş Madalya… 2
A Milli Kadın Voleybol Takımı (Sırbistan)
• Milletler Ligi Bronz Madalya… 1
• Dünya Kadınlar Şampiyonası Altın Madalya… 1
A Milli Kadın Voleybol Takımı (Türkiye)
• Milletler Ligi Altın Madalya… 1
• Avrupa Şampiyonası Altın Madalya… 1
BAŞKANLAR
• Vahit Çolakoğlu
(1958 – 1968)
• Mustafa Mut
(1968 – 1971)
• Haluk Aykulu
(1971 – 1977)
• Naci Bayamlıoğlu
(1977-1978) / (1979 – 1988) / (1991 – 1992) / (1993 – 1996)
• Özcan Mutlugil
(1978 – 1979)
• Teoman Yazgan
(1988 – 1991)
• Hüsnü Can
(1992 – 1993)
• Ahmet Gülüm
(1996 – 2000)
• Hüsnü Can (2000 – 2006)
• Erol Ünal Karabıyık
(2006 – 2012)
• Özkan Mutlugil
(2012 – 2016)
• Mehmet Akif Üstündağ
(2016 - )
• ‘FİLENİN SULTANLARI’ ÜNVANI NEREDEN GELİYOR?
2003'te Avrupa Şampiyonası öncesinde Gazeteci Celal Demirbilek, Ankara’da kamp yapan Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı hakkında özel haber yapmak üzere izin aldı ve fotoğraf çekmeye başladı. Bir kompozisyonda da sporculara Osmanlı Sultanları'nın geleneksel kıyafetlerini giydirdi. Şampiyona başladıktan sonra başta Mustafa Yener olmak üzere TRT spikerleri, maçlarda gösterdiği efsanevi performans nedeniyle milli takımı 'Filenin Sultanları' olarak anons etti.
Romanya, Sırbistan-Karadağ, Slovakya, Hollanda ve Rusya’yı hiç set vermeden yenen Filenin Sultanları; Bahar Mert, Esra Gümüş, Özlem Özçelik, Natalia Hanikoğlu, Çiğdem Can Rasna, Seda Tokatlıoğlu, Gülden Kayalar, Sinem Akap, Aysun Özbek, Mesude Kuyan, Pelin Çelik, Seda Tokatlıoğlu ve Neslihan Demir'den oluşuyordu.
Filenin Sultanları, 28 Eylül’de Ankara’da gerçekleşen finalde Polonya’ya yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
* Baş antrenör Deniz Esinduy, şampiyonanın başlamasına 8 gün kala, kampta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Esinduy'un yerine Reşat Yazıcıoğulları getiridi.