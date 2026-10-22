Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den açıklama! Bu bölgelerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalinde

        Meteoroloji'den açıklama! Bu bölgelerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kırklareli ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur bekleniyor, diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 07:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bu bölgelerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalinde

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 24°

        Ankara

        Güneşli 20°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 27°

        Trabzon

        Güneşli 21°

        Bursa

        Güneşli 23°

        Adana

        Güneşli 30°

        Diyarbakır

        Güneşli 25°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 16°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        BURSA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 22°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 22°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        ADANA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 25°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 23°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 27°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO

        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı

        Malatya'da Furkan D., tartışma sonrası baba evine dönen dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğçe P.'yi ve annesi Gülşen P.'yi gizlice girdiği evde bıçakla ağır yaraladı. Furkan D., polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

        #son dakika
        #hava durumu
        #meteoroloji
        #yağmur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Bu bölgelerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        Bu bölgelerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        "ABD ve İsrail İran'a yeni saldırı hazırlığında" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'a yeni saldırı hazırlığında" iddiası
        Aslan Fransa'da kükredi!
        Aslan Fransa'da kükredi!
        Galatasaray 25 yıl sonra kazandı
        Galatasaray 25 yıl sonra kazandı
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 'çözüm çok yakın' mesajı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 'çözüm çok yakın' mesajı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Okan Buruk'tan Lille galibiyeti ve F.Bahçe sözleri!
        Okan Buruk'tan Lille galibiyeti ve F.Bahçe sözleri!
        Emir Sarıgül tutuklandı
        Emir Sarıgül tutuklandı
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar