Anora, ilgi görmemişti

97’nci Akademi Ödülleri’nde Oscar heykelcikleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Akademi Ödülleri’nde en sükseli Oscar ödüllerini kazananlar şöyle;

'Anora'nın yapımcısı Samantha Quan, aynı zamanda eşi olan Sean Baker (Ortada) ile görülüyor.

Anora

‘En İyi Film’ dalında Oscar kazanan ‘Anora’yı Sean Baker yönetirken, Brooklyn'li genç bir seks işçisi olan Anora'nın, Rus bir oligarkın uçarı oğluyla tanıştıktan sonra kendisinin içerisinde bulduğu olayları konu edinen filmde başrolleri; Mikey Madison, Mark Eidelshtein ve Yura Borisov paylaştı.

‘En İyi Yönetmen’, 'En İyi Özgün Senaryo', ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve 'En İyi Kurgu' dalında da olmak üzere 5 Oscar kazanan ‘Anora’, Türkiye’de de dünyada da izleyicilerin çok fazla ilgisini görmedi.