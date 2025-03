97. Oscar Ödülleri ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Akademi Ödülleri’nin ana sunuculuğunu ilk kez Conan O’Brien üstlendi.

Ödüller 23 kategoride sahiplerini buldu. Törende ayrıca Los Angeles’ta meydana gelen son yangınların kahramanları ve mağdurları anıldı.

Gösteri, Wicked filmiyle Oscar’a aday olan Ariana Grande ve Cynthia Erivo’nun açılış performansıyla başladı.

Ariana Grande

Ayrıca Doja Cat, Blackpink’ten Lisa ve Raye, James Bond filmlerinin müziklerine bir saygı duruşunda bulundu. Queen Latifah, Whoopi Goldberg ve Oprah Winfrey, merhum Quincy Jones için özel bir anma gerçekleştirdi. Los Angeles Master Chorale de törene özel bir performansla katıldı.

KİMLER KAZANDI?

'Anora', Pazar gecesi düzenlenen 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçildi.

Filmin başrol oyuncusu Mikey Madison, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanırken, yönetmen Sean Baker ise üç ödüle layık görüldü.

Mikey Madison

REKOR KIRDI

Baker, 2025 Oscar Ödülleri'nde Anora filmiyle tam dört ödül kazanarak bir gecede aynı filmle en çok Oscar kazanan yönetmen oldu.

Quentin Tarantino, En İyi Yönetmen ödülünü Anora filmiyle kazanan Sean Baker'a takdim ediyor

En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Senaryo ödüllerini kazanarak Walt Disney ile Oscar rekorunu paylaştı. Ancak Disney, 1953'te dört farklı filmle bu başarıya ulaşmıştı.

Sean Baker

The Substance filmiyle Oscar'ı kazanması beklenen Demi Moore, törenden eli boş döndü...

Diğer oyunculuk kategorilerinde:

Adrien Brody, The Brutalist filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Adrien Brody

Kieran Culkin, A Real Pain filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Kieran Culkin ve Robert Downey Jr.

Zoe Saldaña, Emilia Pérez filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Saldaña, ödülü kabul ederken "Akademi Ödülü alan Dominik kökenli ilk Amerikalı" olduğunu belirtti.

Zoe Saldaña

Emilia Pérez ayrıca En İyi Özgün Şarkı ödülünü "El Mal" ile kazandı.

Diğer ödüllerde:

Flow, En İyi Animasyon Filmi ödülünü alarak Letonya'ya ilk Oscar zaferini getirdi.

No Other Land, En İyi Belgesel Film seçildi. I’m Still Here, Brezilya’nın ilk Oscar’ını kazandırarak En İyi Uluslararası Film ödülünü aldı. En İyi Uyarlama Senaryo ödülü ise Conclave filmiyle Peter Straughan’a verildi. Paul Tazewell, Wicked filmiyle En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü kazanarak bu dalda ödül alan ilk siyahi erkek oldu. Film ayrıca En İyi Prodüksiyon Tasarımı ödülünü de kazandı. The Brutalist, En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Özgün Müzik ödüllerini aldı. Dune: Part Two, En İyi Ses ve En İyi Görsel Efekt ödüllerini kazandı. En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı ödülü ise The Substance filmine verildi. Ben Stiller, En İyi Prodüksiyon Tasarımı ödülünü sunarken... İŞTE OSCAR ÖDÜLLERİ'NE ADAY OLAN İSİMLER VE KAZANANLAR... En İyi Film Anora, KAZANAN The Brutalist A Complete Unknown Conclave Dune: Part Two Emilia Pérez I'm Still Here Nickel Boys The Substance Wicked En İyi Kadın Oyuncu Mikey Madison - Anora, KAZANAN Cynthia Erivo - Wicked Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez Demi Moore - The Substance Fernanda Torres - I'm Still Here En İyi Erkek Oyuncu Adrien Brody - The Brutalist, KAZANAN Timothée Chalamet - A Complete Unknown Colman Domingo - Sing Sing Ralph Fiennes - Conclave Sebastian Stan - The Apprentice En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Zoe Saldaña - Emilia Pére, KAZANAN Monica Barbaro - A Complete Unknown Ariana Grande - Wicked Felicity Jones - The Brutalist Isabella Rossellini - Conclave En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Kieran Culkin - A Real Pain, KAZANAN Yura Borisov - Anora Edward Norton - A Complete Unknown Guy Pearce - The Brutalist Jeremy Strong - The Apprentice

En İyi Yönetmen Sean Baker - Anora , KAZANAN Jacques Audiard - Emilia Pérez Brady Corbet - The Brutalist Coralie Fargeat - The Substance James Mangold - A Complete Unknown En İyi Uluslararası Film I'm Still Here - Brezilya, KAZANAN The Girl with the Needle - Danimarka Emilia Pérez - Fransa The Seed of the Sacred Fig - Almanya Flow - Letonya En İyi Animasyon Filmi Flow, KAZANAN Inside Out 2 Memoir of a Snail Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl The Wild Robot En İyi Özgün Senaryo Anora - Sean Baker, KAZANAN The Brutalist - Brady Corbet ve Mona Fastvold A Real Pain - Jesse Eisenberg September 5 - Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David The Substance - Coralie Fargeat En İyi Uyarlama Senaryo Conclave - Peter Straughan, KAZANAN A Complete Unknown - Jay Cocks ve James Mangold Emilia Pérez - Jacques Audiard Nickel Boys - RaMell Ross ve Joslyn Barnes Sing Sing - Clint Bentley ve Greg Kwedar En İyi Özgün Şarkı "El Mal" - Emilia Pérez, KAZANAN "Never Too Late" - Elton John: Never Too Late "Mi Camino" - Emilia Pérez "Like A Bird" - Sing Sing "The Journey" - The Six Triple Eight En İyi Özgün Müzik The Brutalist, KAZANAN Conclave Emilia Pérez Wicked The Wild Robot En İyi Belgesel Film No Other Land, KAZANAN Black Box Diaries Porcelain War Soundtrack to a Coup d'Etat Sugarcane En İyi Kostüm Tasarımı Wicked, KAZANAN Nosferatu A Complete Unknown Conclave Gladiator II En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

The Substance, KAZANAN A Different Man Emilia Pérez Nosferatu Wicked En İyi Prodüksiyon Tasarımı Wicked, KAZANAN The Brutalist Dune: Part Two Nosferatu Conclave En İyi Ses Dune: Part Two, KAZANAN A Complete Unknown Emilia Pérez Wicked The Wild Robot En İyi Kurgu Anora, KAZANAN The Brutalist Conclave Emilia Pérez Wicked En İyi Görüntü Yönetimi The Brutalist, KAZANAN Dune: Part Two Emilia Pérez Maria Nosferatu En İyi Görsel Efekt Dune: Part Two, KAZANAN Alien: Romulus Better Man Kingdom of the Planet of the Apes Wicked En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon) I'm Not a Robot, KAZANAN Anuja The Last Ranger A Lien The Man Who Could Not Remain Silent En İyi Kısa Animasyon Filmi In the Shadow of the Cypress, KAZANAN Beautiful Men Magic Candies Wander to Wonder Yuck! En İyi Kısa Belgesel The Only Girl in the Orchestra, KAZANAN Death by Numbers I Am Ready, Warden Incident Instruments of a Beating Heart İLK OSCAR ÖDÜLLERİ 1929’DA DÜZENLENDİ Resmi adıyla Akademi Ödülleri olarak bilinen Oscar Ödülleri, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) tarafından sinemanın etkisini ve endüstrinin gelişimini onurlandırmak amacıyla düzenlenmeye karar verildi. İlk tören, Büyük Buhran'ın başladığı 1929'da 270 kişinin katılımıyla yapıldı ve yalnızca 15 dakika sürdü. 1930'lardan itibaren ise tören daha geniş kitlelere hitap etmeye başladı. İlk "En İyi Film" ödülünü kazanan yapım, yönetmenliğini William Wellman'ın üstlendiği "Wings" oldu. Bu film, aynı zamanda tamamen sessiz olan ve bu kategoride ödül kazanan tek film olarak tarihe geçti.

REKLAM Emil Jannings, The Last Command ve The Way of All Flesh filmlerindeki performanslarıyla ilk En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Janet Gaynor ise 7th Heaven, Sunrise: A Song of Two Humans ve Street Angel filmlerindeki performanslarıyla ilk En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. OSCAR HEYKELCİĞİNİ MGM STÜDYOLARININ BAŞ YÖNETMENİ TASARLADI Oscar heykelcikleri, AMPAS'ın kurucu üyelerinden ve Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) stüdyolarının baş sanat yönetmeni Cedric Gibbons tarafından tasarlandı. Gibbons elinde kılıç tutan ve Akademi'nin orijinal dallarını temsil eden beş kollu film makarasının üzerinde duran bir şövalye figürü çizdi. Bu tasarımı hayata geçirmek için heykeltıraş George Stanley görevlendirildi. Bu heykelcikler ilk bronzdan yapıldı ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında malzeme yetersizliği nedeniyle alçıdan üretildi, savaş sonrası 24 ayar altın kaplanarak yeniden üretilmeye başlandı. OSCAR’IN REKORLARI En çok Oscar kazanan filmler Ben-Hur, Titanik ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, her biri 11 ödülle bu rekoru paylaşıyor. ABD'li film yapımcısı Walt Disney, 26 ödülle en çok Oscar kazanan kişi olarak tarihe geçti. En genç Oscar kazanan oyuncu ise 10 yaşında Paper Moon filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Tatum O'Neal. REKLAM Anthony Hopkins, 83 yaşındayken The Father filmiyle en yaşlı En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. ABD'li oyuncu Christopher Plummer ise 82 yaşında Beginner filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandığında, bu ödülü kazanan en yaşlı oyuncu oldu. Son olarak 21 adaylıkla ünlü oyuncu Meryl Streep, en fazla Oscar adaylığı alan kişi olarak öne çıkıyor. OSCAR’IN TERS KÖŞELERİ Aktris Beatrice Straight, Network filminde yalnızca 5 dakika ekranda yer almasına rağmen, 1977'deki törende En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Anna Paquin, 1994'de 11 yaşındayken, Emma Thompson, Winona Ryder ve Holly Hunter gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kucakladı. Shakespeare in Love filminin 1999'daki En İyi Film kategorisindeki rakibi Saving Private Ryan’ı geçerek Oscar'ı kazanması, sinemaseverler arasında tartışmalara yol açtı. Birçok kişi filmin yapımcısı Harvey Weinstein'in aşırı kampanya yaparak ödülü satın aldığını ileri sürdü.