Batman'da yol kapatan gruba polis müdahale etti

Batman'da Bağlar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yüzlerine maske takarak bir araya gelen grup, yolu kapatıp çöp konteynerlerini ateşe verdi. Uyarılara rağmen dağılmayarak taş ve havai fişek atan gruba, polis ekipleri Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale etti.

DHA'nın haberine göre; müdahalenin ardından gruptakiler ara sokaklara kaçarak dağılırken, yanan çöp konteynerleri de TOMA’dan sıkılan su ile söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.