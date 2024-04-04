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        Haberler Gündem Güvenlik Batman'da yol kapatan gruba polis müdahale etti

        Batman'da yol kapatan gruba polis müdahale etti

        Batman'da yol kapatarak çöp konteynerlerini ateşe veren yüzleri maskeli gruba, polis ekipleri müdahale etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 06:55 Güncelleme: 04.04.2024 - 06:57
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        Batman'da yol kapatan gruba polis müdahalesi
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        Batman'da Bağlar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yüzlerine maske takarak bir araya gelen grup, yolu kapatıp çöp konteynerlerini ateşe verdi. Uyarılara rağmen dağılmayarak taş ve havai fişek atan gruba, polis ekipleri Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale etti.

        DHA'nın haberine göre; müdahalenin ardından gruptakiler ara sokaklara kaçarak dağılırken, yanan çöp konteynerleri de TOMA’dan sıkılan su ile söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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