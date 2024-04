Selahattin Baki'den Dursun Özbek'e: "Bizde boş tehdit yok"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederken yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki müsabakanın ardından açıklamalar yaptı.

Selahattin Baki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dün akşamdan başlamak isterim. Dünyadaki büyük camiaları bile kıskandıracak bir aile toplantısı yaptık. 25 bin kişinin üzerinde üyemiz bizimle birlikteydi. Kolay olmayan kararlara birlikte imza atmaya çalıştık. Gerçekten bambaşka bir camiayız. Dün gerçekten bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdik. Bize güvendikleri için, karar alması zor konular var. Onun için bu yol haritasında onlar da bize güvendiklerini gösterdiler. Bundan sonra da yanımızda olmalarını istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum"

"Bu akşam son derece güçlü bir takımı, zaman zaman gerilim hattına düşsek de kazanmayı bildik. İrfan Can bir hata yaptı ama bütün tribün desteği verdi ve bütün sinerji bizim lehimize değişti. Böyle zorlaşan bir maçı alıp yolumuzu devam etmeyi bildik. Çok teşekkür ediyorum takıma."

MAÇ SONUNDA YAŞANANLAR

"Onunla ilgili erken konuşmak için. O olayın dibine inmek lazım. Kendi aramızda, Sayın Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, Sayın Burak Kızılhan ben olayların bir kısmına şahidiz, bir kısmına değiliz. Onun için dibine indikten sonra konuşmak çok daha faydalı olur."

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Hatayspor müsabakasının ardından açıklamalar yapmış ve Ali Koç'a şu sözlerle yanıt vermişti:

"Ali Koç şunu bilsin, şampiyonluklar tehditle kazanılmıyor. Şampiyonluklar mertçe mücadeleyle sahada kazanılıyor. Benzer tehdidi, federasyondaki bir toplantıda da yapmıştı. Orada da Erden Timur'u tehdit etmeye kalktı. Gereken cevabı aldı ve yerine oturdu. Kendisi yurt dışında eğitim görmüş ve çok önemli bir ailenin ferdi. Yakışıyor mu? Galatasaray Yönetim Kurulu, onun seviyesine inmeyecek."

"60 milyon insandan bahsediyoruz. 60 milyon insanı birbirine kırdırmaya yönelik cümleler kurdu. Bu ülkenin beraberliğini tehdit eden başka bir konuşma olamaz. Ben kimseden böyle bir açık tehdit duymadım. Başka bir sektörü çağrıştırıyor. Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum. Savcılar, hemen hareket etmelidir. Bu konuşmalar cezasız kalmamalı. Bir futbol adamı olarak çok üzgünüm. Gidişatımız iyi değil. Hukukun gereğini yapmasını istiyoruz."

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulda açıklamada bulunmuş ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için şunları söylemişti:

"Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirtmeye çalışan bazı rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var, lugattaki kelimelerin insan versiyonları olsa, bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi, terbiyesiz utanmadan televizyona çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'Olmamalıydı' deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle zaten yalanı dibine kadar soktun, bakalım nereye kadar. Ama Fenerbahçe seni de not etti. Sen 3-5 gün camianda söylediklerinden dolayı popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince"