Tamamen doğal yöntemlerle evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
Cemreler düştü, gökyüzü karanlık bulutların ardından güneşe yer açmaya başladı... Havaların ısınması sadece bizim için değil, doğanın asıl sahipleri böcekler ve sinekler için de heyecan yaratmış olacak ki evin içinde nereden geldiğini anlamadığımız karasineklerle karşılaşmaya başladık. Karasinekler yazın heyecanına gölge düşürmeden onları tamamen doğal yöntemlerle evinizden uzaklaştırabileceğinizi söylesek ne derdiniz?
Pencereler açık uyumak istiyorum ama karasineklerden uyuyamıyorum diyenler, karasinekler yüzünden bütçenin üzerine çıkıp pencerelerine sineklik yaktırmayı düşünenler, hava ne kadar sıcak olursa olsun karasinekler yüzünden örtünerek uyuyanlar, toplanın! Her yıl bahar mevsiminin başlamasıyla uyanan doğadan evimize süzülen karasineklerden kurtulmak için kullanabileceğiniz zararsız yöntemleri sizin için derledik...
TEMİZLİK, TEMİZLİK, TEMİZLİK!
Kimyasal maddelere başvurmak zorunda kalmadan tamamen doğal ürünler kullanarak karasineklerden kurtulma yollarına geçmeden önce bir küçük hatırlatma yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Karasineklerin evimizde yana yakıla 'besin' aradığını biliyoruz değil mi?
Bilmiyorsak öğrenelim ve aklımızdan çıkarmayalım! Belki de önce evimizi karasinekler için çekici olmaktan çıkarmalıyız... Özellikle mutfak tazgahlarını, ocağı ve sık kullandığımız mutfak bölümlerini sık sık temizlemeli, yağ ve yemek kirlerinden arındırmalıyız. Ayrıca mutfakta açıkta yiyecek bırakmamak, etrafta kırıntı olmadığından emin olmak da ikinci adımımız olmalı.
Elbette mutfak çöpünü sık sık değiştirmeli, değiştirmediğimiz zamanlarda da ağzını iyice kapatmalıyız!
BASİT VE PRATİK: LİMON SPREYİ
Hadi, en kolayından başlayalım. Hemen mutfağa gidip buzdolabını açalım ve sebzelikten bir limon alalım. Yarım limon bile işinizi görecek merak etmeyin! Bir dilim limonun suyunu iyice çıkartalım ve üzerine biraz da su ekleyelim. Başka bir şey yapmanıza gerek yok çünkü limonun keskin ve taze kokusunu karasinekler bizim kadar sevmiyor...
LAVANTA YAĞI SPREYİ
Bahardan giriş yaptık madem, baharın olmazsa olmazı çiçeklerle başlayalım! Şimdilerde çiçek yağlarına özel olarak ilgili olanların dışında pek yaygın bir kullanım alanı olmayan lavanta yağından karasinekler için çözüm üretebiliriz.
Eski kolonya şişelerini (ya da direkt sprey şişesi satın alarak) biraz suyla doldurup içine herhangi bir aktardan rahatlıkla bulabileceğiniz lavanta yağından birkaç damla katın. İyice karıştırdığınızdan emin olduktan sonra evinize sıkmaya başlayın. İşte bu kadar!
NANE TUZAĞI
Pazar tezgahlarında kokusuyla sarhoş eden tazecik nane yapraklarını karasineklerden kurtulmak için kullanabilirsiniz! Taze nane yapraklarını güzelce yıkayın ve bir havanda yağı çıkana kadar ezin. Ezerek elde ettiğiniz yağı karasineklerin evinize girmek için kullandığı pencerelere ya da balkon kapılarına sürün ve arkanıza yaslanın...
SİRKESİZ OLMAZ!
Doğal yöntemlerden bir liste hazırlayıp sirkeye başvurmamak olur mu? Elbette olmaz! İşte evimizin küçük mucizesi sirkeyle karasineklerden kurtulma yöntemi... Baştan söyleyelim bu karışım meraklı karasineklerin suyun içine düşerek ölmesine neden olacak.
Herhangi bir kaba biraz su ve elbette biraz elma sirkesini ekliyoruz. Ama burada küçük bir değişiklik yapacağız.
Bu karışıma bir de biraz sıvı bulaşık sabunu ekleyeceğiz... Birkaç damla kullansak bizim için yeterli olacaktır.
Kabın içindeki sıvıyı iyice karıştıracağız hatta köpürteceğiz.