Seçim sonuçları piyasayı nasıl etkiler?

Seçim sonuçlarının piyasa üzerindeki etkisini değerlendiren Doğan, özellikle borsada portföy akımları yoluyla yatırım yapması beklenen yabancı yatırımcıların seçimi nasıl okuduklarını anlattı. Doğan seçim sonuçlarının piyasada endişe konusu olan Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi ile yeni ekonomik program üzerinde gölge olup olmayacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

DOLARDA BEKLENEN HAREKET OLMADI

Seçim sonrası piyasadaki hareketleri değerlendiren Şimşek, özellikle seçim öncesi döviz kurundaki yükseliş beklentisinin gerçekleşmemiş olmasının diğer yatırım enstrümanlarını nasıl etkileyeceğini yorumladı. Doğan bu durumun piyasaya olumlu etkisi olup olmayacağına ilişkin görüşünü dile getirdi.