Almanya, Türk filmleri için tatlı vatan

Avrupa'da en çok Türkün yaşadığı Almanya, doğal olarak Türk markalarının da ticari merkezlerinden biri.

Onlardan biri Türk filmleri.

Yapımcılar için filmlerini Almanya'da gösterime çıkarabilmek, Türk Lirası ile Euro arasındaki farktan dolayı da bir hayli kıymetli.

Almanya'da filmlerin ortalama bilet ücretleri; 10 Euro (345 TL)

Türkiye'de Türk filmlerinin ortalama ücretinin 125 TL olduğundan yola çıkacak olursak yapımcılar için Almanya pazarının ne ölçüde kıymetli olduğu gözler önüne seriliyor.