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        Haberler Magazin Almanya, Türk filmleri için tatlı vatan

        Almanya, Türk filmleri için tatlı vatan

        Avrupa'da en fazla Türkün yaşadığı ülke olan Almanya, doğal olarak Türkiye'deki film yapımcıları için büyük bir pazar. Kur farkından dolayı daha fazla kazanç da getiren Almanya'da yılın ilk çeyreğinde en çok izlenen film; 'Lohusa', ikinci film; 'Kolpaçino 4 4'lük' ve üçüncü film; 'Atatürk 1881 - 1919 2' oldu. İlk çeyrekte, 14 Türk filminden toplam 88 milyon lira hasılat elde edildi

        Giriş: 03.04.2024 - 17:48 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:50
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        Almanya'nın nüfusu; 83.264.245
        Bu ülkede yaşayan Türklerin nüfusu; yaklaşık; 3 milyon 500 bin

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        Avrupa'da en çok Türkün yaşadığı Almanya, doğal olarak Türk markalarının da ticari merkezlerinden biri.
        Onlardan biri Türk filmleri.
        Yapımcılar için filmlerini Almanya'da gösterime çıkarabilmek, Türk Lirası ile Euro arasındaki farktan dolayı da bir hayli kıymetli.
        Almanya'da filmlerin ortalama bilet ücretleri; 10 Euro (345 TL)
        Türkiye'de Türk filmlerinin ortalama ücretinin 125 TL olduğundan yola çıkacak olursak yapımcılar için Almanya pazarının ne ölçüde kıymetli olduğu gözler önüne seriliyor.

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        2024'ün ilk çeyreğinde Almanya'da gösterime giren Türk filmlerinin gördüğü ilgiye göz atasak olursak en çok izlenen film Gupse Özay'ın 'Lohusa'sı oldu. Kıvanç Baruönü'nün yönettiği film; Almanya'da, Türkiye'dekine eş değer bir gişe elde etti.
        'Lohusa', 2024'ün ilk çeyreğinde 'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör'den sonra en çok izlenen film olarak listenin ikinci sırasında yer alıyor.

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        'Lohusa':
        Almanya'da yaşayan Türkler arasında izlenme oranı % 3.40 oldu.
        Türkiye'de ise nüfusa oranla izlenme payı; % 2.50...
        Bu hesaba göre; 'Lohusa', Almanya'da izleyicilerin daha fazla ilgisine mazhar oldu.

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        'Lohusa', Almanya'da yaklaşık 41 milyon lira hasılat elde ederken Türkiye'deki hasılatı; 280.941.658 TL...

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        'Kolpaçino 4 4'lük'

        2024 ilk çeyrekte Almanya'da izlenen Türk filmleri;

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        'Atatürk 1881 - 1919 2'

        Lohusa
        Almanya... 119.211
        Türkiye... 2.124.593
        Kolpaçino 4 4'lük
        Almanya... 37.151
        Türkiye... 2.100.765
        Atatürk 1881-1919 2
        Almanya... 30.523
        Türkiye... 563.582
        • Mutluyuz
        Almanya... 22.531
        Türkiye... 448.810
        Erdal ile Ece
        Almanya... 12.965
        Türkiye... 184.136
        Efsane
        Almanya... 7.496
        Türkiye... 221.405
        • Ahmet'in Türküsü
        Almanya... 6.569
        Türkiye... 27.318
        • Zaferin Rengi
        Almanya... 5.882
        Türkiye... 268.390
        • Tay 2. Ebabil Takımı
        Almanya... 4.476
        Türkiye... 104.971
        • Başkan
        Almanya... 3.087
        Türkiye... 24.807
        Cem Karaca'nın Gözyaşları
        Almanya... 2.192
        Türkiye... 220.938
        • Kral Şakir: Devler Uyandı
        Almanya... 1.500
        Türkiye... 584.647
        • Aşk Mevsimi
        Almanya... 746
        Türkiye... 17.025
        Kardeş Takımı
        Almanya... 304
        Türkiye... 449.388

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        'Mutluyuz'

        ALMANYA TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 254.633
        TÜRKİYE TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 7.340.775

        #almanya
        #lohusa
        #Kolpaçino 4 4lük
        #Atatürk
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