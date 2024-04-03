Almanya, Türk filmleri için tatlı vatan
Avrupa'da en fazla Türkün yaşadığı ülke olan Almanya, doğal olarak Türkiye'deki film yapımcıları için büyük bir pazar. Kur farkından dolayı daha fazla kazanç da getiren Almanya'da yılın ilk çeyreğinde en çok izlenen film; 'Lohusa', ikinci film; 'Kolpaçino 4 4'lük' ve üçüncü film; 'Atatürk 1881 - 1919 2' oldu. İlk çeyrekte, 14 Türk filminden toplam 88 milyon lira hasılat elde edildi
Almanya'nın nüfusu; 83.264.245
Bu ülkede yaşayan Türklerin nüfusu; yaklaşık; 3 milyon 500 bin
Avrupa'da en çok Türkün yaşadığı Almanya, doğal olarak Türk markalarının da ticari merkezlerinden biri.
Onlardan biri Türk filmleri.
Yapımcılar için filmlerini Almanya'da gösterime çıkarabilmek, Türk Lirası ile Euro arasındaki farktan dolayı da bir hayli kıymetli.
Almanya'da filmlerin ortalama bilet ücretleri; 10 Euro (345 TL)
Türkiye'de Türk filmlerinin ortalama ücretinin 125 TL olduğundan yola çıkacak olursak yapımcılar için Almanya pazarının ne ölçüde kıymetli olduğu gözler önüne seriliyor.
2024'ün ilk çeyreğinde Almanya'da gösterime giren Türk filmlerinin gördüğü ilgiye göz atasak olursak en çok izlenen film Gupse Özay'ın 'Lohusa'sı oldu. Kıvanç Baruönü'nün yönettiği film; Almanya'da, Türkiye'dekine eş değer bir gişe elde etti.
'Lohusa', 2024'ün ilk çeyreğinde 'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör'den sonra en çok izlenen film olarak listenin ikinci sırasında yer alıyor.
'Lohusa':
Almanya'da yaşayan Türkler arasında izlenme oranı % 3.40 oldu.
Türkiye'de ise nüfusa oranla izlenme payı; % 2.50...
Bu hesaba göre; 'Lohusa', Almanya'da izleyicilerin daha fazla ilgisine mazhar oldu.
'Lohusa', Almanya'da yaklaşık 41 milyon lira hasılat elde ederken Türkiye'deki hasılatı; 280.941.658 TL...
'Kolpaçino 4 4'lük'
2024 ilk çeyrekte Almanya'da izlenen Türk filmleri;
'Atatürk 1881 - 1919 2'
• Lohusa
Almanya... 119.211
Türkiye... 2.124.593
• Kolpaçino 4 4'lük
Almanya... 37.151
Türkiye... 2.100.765
• Atatürk 1881-1919 2
Almanya... 30.523
Türkiye... 563.582
• Mutluyuz
Almanya... 22.531
Türkiye... 448.810
• Erdal ile Ece
Almanya... 12.965
Türkiye... 184.136
• Efsane
Almanya... 7.496
Türkiye... 221.405
• Ahmet'in Türküsü
Almanya... 6.569
Türkiye... 27.318
• Zaferin Rengi
Almanya... 5.882
Türkiye... 268.390
• Tay 2. Ebabil Takımı
Almanya... 4.476
Türkiye... 104.971
• Başkan
Almanya... 3.087
Türkiye... 24.807
• Cem Karaca'nın Gözyaşları
Almanya... 2.192
Türkiye... 220.938
• Kral Şakir: Devler Uyandı
Almanya... 1.500
Türkiye... 584.647
• Aşk Mevsimi
Almanya... 746
Türkiye... 17.025
• Kardeş Takımı
Almanya... 304
Türkiye... 449.388
'Mutluyuz'
ALMANYA TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 254.633
TÜRKİYE TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 7.340.775