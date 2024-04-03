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        Haberler Dünya İsrail'in geride bıraktığı yıkım gözler önüne serildi: Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin öncesi ve sonrası

        İsrail'in geride bıraktığı yıkım gözler önüne serildi: Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin öncesi ve sonrası

        İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi'nden tamamen hizmet dışı bırakan bir yıkım ve geride onlarca ölü bırakarak 1 Nisan sabahında çekildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 22:26 Güncelleme: 03.04.2024 - 22:26
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        Şifa Hastanesi'ndeki yıkım gözler önüne serildi
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nden çekildikten sonra geride bıraktığı yıkım gözler önüne serildi.

        Hastanenin saldırıdan önce ve sonra çekilmiş görüntüleri yürekleri dağladı.

        İsrail, Gazze'nin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

        Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

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        İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü. İsrail, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden 1 Nisan'da çekildiğini açıklamıştı.

        GÖRGÜ TANIKLARI: HASTANENİN GERİ KALAN KISMI ATEŞE VERİLDİ

        Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını ateşe verdiğini, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

        İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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