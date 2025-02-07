6 aylık Lina bebekten yürek yakan haber!
Konya'nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 6 aylık olduğu öğrenilen Lina bebek hayatını kaybetti. Kazada, yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor
Konya'da, Kadri Narin (55) idaresindeki otomobil, Adana-Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, sürücü ile araçtaki Abdullah Aytekin (26), Çiğdem Aytekin (35), 6 aylık Lina Aktekin ve Müyesser Narin (51) yaralandı.
LİNA BEBEK KURTARILAMADI
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Lina bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.