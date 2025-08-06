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        Haberler Sağlık Karnında 15 santimlik dren hortumu unutuldu! | Sağlık Haberleri

        Karnında dren hortumu unutuldu!

        İstanbul'da özel bir hastanede sezaryenle doğum yapan Ebru Arslan, 7 ay sonra şiddetli ağrılar üzerine tekrar muayeneye gitti. Doktorlar, Arslan'ın karnında ip unutulduğunu söyledi. Ancak Arslan, farklı bir hastaneye gidince, karnındakinin ip değil 15 santimetrelik dren hortumu olduğunu öğrendi. Acilen ameliyata alınan Arslan'ın karnındaki hortum çıkarıldı. Arslan ise ilk tedavi gördüğü hastaneye durumu anlatınca, 'Ölmedin gelseydin hallederdik' şeklindeki yanıt aldı. Arslan, hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 15:05 Güncelleme: 06.08.2025 - 15:05
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        Karnında dren hortumu unutuldu!
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        Ebru Arslan, 2 Şubat 2024'de Sultangazi'deki özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptı. Doğumdan 6-7 ay sonra karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle aynı hastaneye giderek ameliyatını yapan doktora muayene oldu. Ancak iddiaya göre, kendisine bir sorun olmadığı söylenerek evine yollandı. Ağrılarının geçmemesi üzerine başka bir hastaneye giden Arslan'ın, yapılan tetkiklerde ameliyat sırasında karnında 15 santimetrelik dren hortumu unutulduğu ortaya çıktı.

        Ameliyatı yapan hastaneye tekrar giden Arslan, başhekimle görüştü. Başhekimin kendisine '"Ne olmuş yani ölmedin ya" sözleri karşısında şoke olduğunu dile getirdi. Arslan ayrıca, başhekimin kendisine "Sağlık Bakanlığından özür dileriz olur biter" dediğini de iddia etti.

        Arslan, ameliyatı yapan doktorun durumu kabullenip üzgün hissettiğini ancak hastane başhekimi ve kadın doğum uzmanı olan başka bir doktorun duyarsız ve ciddiyetsiz tavrından rahatsız olduğunu kaydetti. Arslan bunun üzerine suç duyurusunda bulunarak hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.

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        "GÜVENDİĞİM İÇİN İKİNCİ DOĞUMUMDA DA AYNI YERİ TERCİH ETTİM"

        Başına gelenleri anlatan Ebru Arslan, "İlk çocuğumu dünyaya getirdikten sonra kızıma hamile kaldım. İlk çocuğumda da ikinci çocuğumda da aynı doktorla doğum yaptım. Hem doktora hem de hastaneye güvendiğim için ikinci doğumda da aynı yeri tercih ettim. Şeker hastası olduğum başka hiçbir hastane beni kabul etmedi. Çok yakın zamanda ikinci gebeliğim oluştuğu için tekrar doktoruma başvuruda bulundu. Ardından doğrum süreci geldi. Ben sezaryenle ikinci çocuğumu dünyaya getirdim bu hastanede" dedi.

        "6-7 AY SONRA KARNIMDA ŞİŞLİK OLUŞMAYA BAŞLADI"

        Arslan, "Doğumdan bir 6-7 ay sonra karnımda bir şişlik oluşmaya başladı. Ben bu şişlikleri iltihap gibi birşey olduğunu düşündüğüm için hastaneye gitmedim. Daha sonrasında aynı hastaneye ve aynı doktora başvurduğumda hayatıma devam edebileceğimi söyledi. Bu şişlikler devam ettikten sonra ailemin de baskısıyla başka bir hastaneye gittim. Önce bir devlet hastanesine ardından da özel bir hastaneye başvurdum.

        Gittiğim iki hastanede de karnımdakinin sert bir sicim olduğunu, karnımda bir şey unutulduğunu söylediler. Yapılan ultrason röntgen ve elle müdahaleden sonra karnımda bir dren hortumu olduğunu söylediler" dedi.

        "KARNIMDAN 15 SANTİMLİK DREN HORTUMU ÇIKTI"

        Arslan "Ben bu bilgiyi aldıktan sonra tekrar doğum yaptığım hastaneye gittim. Hastanenin Başhekimi ve başka bir kadın doğum uzmanıyla görüşüp tekrar işlemlerim yapıldığında karnımdakinin bir ip olduğunu ve erimesi gerektiği halde erimediğini söylediler. 'Bu seni rahatsız etmez senin hayatını etkilemez çok da rahatsız olursan gel hallederiz' diyerek beni gönderdiler. Açıkçası inanmadım; tekrar özel bir hastaneye gidip muayene olduğumda hemen alınması gerektiğini söylediler. 25 Şubat sabahı özel bir hastanede tekrar operasyon geçirdim. Karnımdan 15 santim uzunluğunda plastik bir diren hortumu çıktı" ifadesini kullandı

        "GELSEYDİN HALLEDERDİK"

        Ebru Arslan, "İşlemlerim yapıldıktan sonra taburcu oldum ve tekrar aynı hastaneye gittim.Karnımdakinin bir ip değil bir hortum olduğunu söylemek için hastaneye gittiğimde, hastane Başhekimi bana 'Olabilir bu tarz şeyler insanların başına gelebilir. Ölmedin sonuçta gelseydin biz de hallederdik' diye bir cümle kullandı. Ben daha sonra benim sezeryanımı yapan doktorla görüştüğümde, 'Sen riskli bir hastaydın seni benim kapatmam lazımdı. Bu benim suçum' diyerek kabul etti. Ancak hastane yönetimi ve Başhekim hem benim suçummuş gibi davranıp, üstüne dalga geçti. Yüzümüze bile bakmadan arkasını dönüp 'Sağlık Bakanlığı’ndan özür dileriz olur biter bu şekilde çözülür' diye bizi başından savdı. Bu yüzden suç duyurusunda bulundum" dedi.

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