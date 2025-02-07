İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı! İstanbul Bağcılar'da, devriye aracı içerisinde bekleyen polis memurlarına, şüpheli bir kişi bıçakla saldırdı. Polis aracının kapısını açarak saldırıda bulunan zanlı, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası biri kadın olan, polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 07.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:05 facebook

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