İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
İstanbul Bağcılar'da, devriye aracı içerisinde bekleyen polis memurlarına, şüpheli bir kişi bıçakla saldırdı. Polis aracının kapısını açarak saldırıda bulunan zanlı, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası biri kadın olan, polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
İstanbul'da olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir kişi, meydanda park halinde bulunan devriye polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.
ARACIN KAPISI AÇIP BIÇAKLADI
İHA ve DHA'daki habere göre bir süre etrafa bakınan zanlı, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı.
POLİS, SALDIRGANI ARIYOR
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.
POLİS TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası biri kadın olan, polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kolundan bıçakla yaralanan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.