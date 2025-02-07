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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Polise bıçakla saldırı! İstanbul'da polise bıçaklı saldırı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!

        İstanbul Bağcılar'da, devriye aracı içerisinde bekleyen polis memurlarına, şüpheli bir kişi bıçakla saldırdı. Polis aracının kapısını açarak saldırıda bulunan zanlı, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası biri kadın olan, polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:05 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:05
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        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
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        İstanbul'da olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir kişi, meydanda park halinde bulunan devriye polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.

        ARACIN KAPISI AÇIP BIÇAKLADI

        İHA ve DHA'daki habere göre bir süre etrafa bakınan zanlı, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

        POLİS, SALDIRGANI ARIYOR

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        Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

        POLİS TEDAVİ ALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası biri kadın olan, polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kolundan bıçakla yaralanan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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