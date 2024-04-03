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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı!

        Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sarı lacivertli takımın Süper Kupa maçı için U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gideceğini açıkladı. Ayrıca 2 sene de Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 18:37 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:38
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        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
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        Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile 7 Nisan'da oynanması kararlaştırılan maça dair açıklama yaptı.

        Erol Bilecik, sarı lacivertli takımın Süper Kupa maçı için U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gideceğini açıkladı. Bilecik ayrıca, Türkiye Kupası'na 2 sezon katılmayacaklarını söyledi.

        Bilecik açıklamasında "Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Süper kupa, uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız" ifadelerini kullandı.

        Erol Bilecik'in açıklamalarının tamamı:

        Erol Bilecik: "Dün tarihi bir gün yaşadık. Yaklaşık 23 bin, 24 binin üzerinde, oldukça sıcak bir havada, muazzam bir kalabalık, bayağı bir dönem içeri giremeyen üye oldu. Ama yine sayımız 23-24 bin civarındaydı. Bu rekabet ettiğimiz kulüplerin birçoğunun, kendi seçimli kongrelerinden bile çok daha kalabalıktı. Orada hatırlarsanız, genel olarak oy birliği ile kabul edilen 4 maddemiz vardı. Bunların bir takım koşulları vardı. 23 bin kişinin oy birliği alınan bir karar olduğu için son derece önemli bir gelişmeydi. Bu Fenerbahçe'nin bütünlüğünü, birliği, bütünlüğünün görülmesi içinm önemli bir karardı. Bu kararlar, detaylarını bugün yönetim kurulunda değerlendirdik ve kendi yol haritamızı çıkardık."

        "TÜRKİYE KUPASI'NDAN ÇEKİLİYORUZ"

        Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını söyleyen Bilecik, "Türkiye Kupası'ndan affımızı isteyen bir çalışma içine gireceğiz. Bayram sonrasında TFF'ye bütün gerekli başvurular yapılacak. Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık." dedi.

        "BU KARARLAR MAYISA KADAR"

        Bu aldığımız kararların tümü, bizim yönetim kurulunun görev süresi olan mayıs sonuna kadar geçerli.

        Alınan birinci karar, uygun bir tarihe alınmaması ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçlarına çıkmamak ve U19 takımıyla çıkmak. Aldığımız karar net bir şekilde maçlara çıkmak şeklinde olmadı. U19 takımıyla Urfa'ya gideceğiz ama bugün TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Neticeyi daha net ortaya koymak adına, TFF'ye şu soruyu sorduk, "Eğer Süper Kupa maçını ileri bir tarihe erteleyeceksiniz veya yabancı hakemle oynatacaksınız bizi lütfen bilgilendirin" dedik."

        "TFF'YE RESMİ BAŞVURUMUZU YAPTIK"

        "Alınan birinci karar, uygun bir tarihe alınmaması ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçlarına çıkmamak ve U19 takımıyla çıkmak. Aldığımız karar net bir şekilde maçlara çıkmak şeklinde olmadı. U19 takımıyla Urfa'ya gideceğiz ama bugün TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Neticeyi daha net ortaya koymak adına, TFF'ye şu soruyu sorduk, "Eğer Süper Kupa maçını ileri bir tarihe erteleyeceksiniz veya yabancı hakemle oynatacaksınız bizi lütfen bilgilendirin" dedik. Böylece biz kararımızı U19 takımıyla farklı bir şey yarın gelmedikçe bütün hazırlığımızı U19 takımıyla UEFA'ya gitmek üzere kararımızı almış vaziyetteyiz."

        "TARAFTAR KÖTÜ HİSSETMEYECEK"

        "İyi bir akıl konarak Urfa'ya gidiyoruz. Bize güvenin. Orada sizi sıkıntıya sokacak, "Böyle bir karar doğru muydu?" sorusunun gelebileceği bir noktada olmayacaksınız. U19 takımı net bir şekilde oraya gidecek ama taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak."

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        FENERBAHÇE'YE KONGREDE VERİLEN YETKİLER

        Fenerbahçe'de aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.

        1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak

        2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak

        3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek

        4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

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