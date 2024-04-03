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        Haberler Gündem Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek

        Son dakika haberi Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek

        DEM Parti'nin itirazı üzerine YSK az önce aldığı kararda mazbata tartışmasına noktayı koydu. Oy çokluğu ile alınan kararda 'Abdullah Zeydan'a mazbatası verilebilir' dendi. YSK kararıyla birlikte DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi kararlaştırıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.04.2024 - 19:03 Güncelleme: 03.04.2024 - 20:30
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        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
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        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul etti.

        Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

        DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, oy çokluğu ile aldığı kararı YSK'ye taşımıştı.

        Kurul, gündem toplantısında başvuruyu ele aldı.

        Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

        Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek." diye konuştu.

        DEM Parti karar sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Dostlarımızın ve demokratik kamuoyunun direnişi sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’a mazbatasının verilmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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        HAYATİ YAZICI: İSABETLİ KARAR

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı "Van ilimideki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı.

        Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        #Abdullah Zeydan
        #DEM Parti Van
        #haberler
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