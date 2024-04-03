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        Konyaspor - Trabzonspor maçında sahaya taraftar indi!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta sahaya taraftar girdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 23:20 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:20
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        Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor sahasında oynadığı Trabzonspor maçında, ev sahibi taraftarları Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi.

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        Maçın 54. dakikasında Uğurcan'a hakem tarafından oyunu yavaşlattığı gerekçesi ile sarı kart gösterildi.

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        Konyasporlu taraftarların sahaya yabancı madde atması üzerine Uğurcan taraftarlara tepki gösterdi.

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        Maçın 58. dakikasında ise oyunun durduğu bölümde tribünlerden sahaya bir taraftar atladı.

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        Taraftarın kayıp düştüğü sırada ise güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkarıldı.

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        İşte o görüntüler...

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