Trabzonsporlu futbolculardan Konya'da protesto!
Trabzonsporlu futbolcular, TFF'yi protesto etmek için Konyaspor maçının ilk dakikasında hareketsiz kaldı
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bordo-mavili oyunculardan protesto geldi.
Trabzonsporlu futbolcular, Konyaspor maçının başlamasının ardından ilk dakika hareketsiz kaldı.
Bordo-mavili oyuncular, maçın ilk 30 saniyesinde orta sahada omuz omuza geldi. Konyasporlu oyuncular bu dakikada kendi arasında pas yaptı.
TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM
Trabzonspor, takımın bu protestosu sonrası bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Adaletsizliğinize karşı dik duruşumuz sonsuza kadar devam edecek." denildi.